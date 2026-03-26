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Home // Cronaca // Ex Istituto Nautico, via libera al subappalto: parte un nuovo tassello del cantiere da 4,9 milioni

EX NAUTICO MF Ex Istituto Nautico, via libera al subappalto: parte un nuovo tassello del cantiere da 4,9 milioni

Autorizzata una lavorazione da oltre 77 mila euro nell’ambito del progetto di messa in sicurezza finanziato dal PNRR.

Manfredonia, al via la demolizione dei fabbricati esistenti dell’ex Istituto Nautico

Manfredonia, demolizione dei fabbricati esistenti dell’ex Istituto Nautico - archivio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Prosegue l’iter operativo di uno dei principali interventi pubblici finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza a Manfredonia: la messa in sicurezza e rigenerazione dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri.

Con una determinazione dirigenziale firmata il 25 marzo 2026, il Comune ha autorizzato il ricorso al subappalto per una parte delle lavorazioni previste nel progetto complessivo, dal valore di quasi 4,9 milioni di euro, interamente coperti da fondi PNRR.

Il subappalto, pari a circa 77 mila euro, è stato affidato a un’impresa con sede nel Gargano e riguarda specifiche opere edili incluse nel più ampio intervento di riqualificazione. Un passaggio tecnico ma rilevante, che consente all’impresa aggiudicataria di procedere più speditamente nella realizzazione del cantiere.

Il progetto rientra nella Missione 5 del PNRR, dedicata all’inclusione e alla coesione, e in particolare nell’investimento destinato alla rigenerazione urbana, con l’obiettivo di ridurre degrado sociale ed emarginazione. Un’operazione strategica per il tessuto cittadino, che punta a recuperare un immobile storico e a restituirlo a nuove funzioni pubbliche.

L’intervento ha seguito un iter articolato: dall’approvazione del progetto di fattibilità nel 2023, alla gara con appalto integrato, fino all’aggiudicazione dei lavori per oltre 3,9 milioni di euro. Successivamente è stato validato il progetto esecutivo e avviate le prime fasi operative.

Il via libera al subappalto arriva dopo la verifica della documentazione dell’impresa esecutrice, inclusi requisiti tecnici, certificazioni e regolarità contributiva. Un passaggio previsto dalla normativa sugli appalti pubblici, finalizzato a garantire trasparenza e tracciabilità.

Dal punto di vista amministrativo, il provvedimento si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio degli interventi PNRR, dove tempi e procedure risultano determinanti per non perdere i finanziamenti.

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