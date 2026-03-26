Foggia: al via la prima edizione del Puglia Innovation Awards

A Foggia prende forma la prima edizione del Puglia Innovation Awards, un’iniziativa che punta a valorizzare talento, creatività e capacità di innovare partendo dal territorio. L’evento, ospitato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia, si propone come un momento di incontro tra idee, esperienze e visioni orientate al futuro.
Non si tratta soltanto di un riconoscimento, ma di una vera e propria celebrazione dell’innovazione radicata nell’identità locale, capace di trasformare i settori chiave dell’economia pugliese attraverso tecnologia, sostenibilità e spirito imprenditoriale.
Il premio nasce con l’obiettivo di incoraggiare imprenditori, startup e studenti a sviluppare soluzioni nuove, in grado di generare valore concreto per le comunità e per il tessuto produttivo. Un’occasione per mettere al centro il coraggio di innovare, senza perdere il legame con le proprie origini.
La manifestazione si candida così a diventare un punto di riferimento per chi vuole costruire il futuro della Puglia, promuovendo una cultura dell’innovazione capace di coniugare sviluppo economico e responsabilità sociale.
Lo riporta antennasud.com.