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BORGO SEGEZIA Foggia, Borgo Segezia: sopralluogo nella scuola “Dante Alighieri”

La verifica si è resa necessaria dopo le recenti criticità che avevano portato alla chiusura temporanea del plesso, causata da un guasto all’impianto di riscaldamento e da un furto di combustibile

Foggia, Borgo Segezia: sopralluogo nella scuola “Dante Alighieri”

Foggia, Borgo Segezia: sopralluogo nella scuola “Dante Alighieri”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Foggia // Politica //

Si è svolto lunedì 23 marzo un sopralluogo tecnico nella succursale dell’istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Borgo Segezia, alla presenza degli assessori Domenico Di Molfetta e Giuseppe Galasso, insieme alla dirigente scolastica Marialba Pugliese, ai genitori degli alunni e ai tecnici comunali.

La verifica si è resa necessaria dopo le recenti criticità che avevano portato alla chiusura temporanea del plesso, causata da un guasto all’impianto di riscaldamento e da un furto di combustibile avvenuto subito dopo il rifornimento. Durante l’ispezione è stata accertata la piena funzionalità del piano terra, mentre restano interdette alcune aree dei piani superiori a causa di infiltrazioni e problematiche strutturali già note.

L’Amministrazione ha illustrato un progetto da 300mila euro già approvato dalla Soprintendenza, finalizzato alla risoluzione definitiva delle infiltrazioni. Allo studio anche ulteriori interventi per migliorare l’edificio, tra cui l’eliminazione delle barriere architettoniche, il rifacimento dei servizi igienici e la riqualificazione degli spazi deteriorati, oltre alla rimozione del guano presente nei livelli non utilizzati.

Previsti anche lavori all’esterno della scuola, con un intervento di manutenzione straordinaria dei marciapiedi della piazza e dell’area antistante l’ingresso, compresa una nuova soluzione per la rampa di accesso dedicata alle persone con disabilità, più funzionale e integrata con il contesto urbano.

Nel corso della visita è stato inoltre disposto un intervento immediato di pulizia e lavaggio dell’area esterna, già eseguito su richiesta delle famiglie.

“La nostra attenzione verso le borgate è massima – ha dichiarato la sindaca Maria Aida Episcopo –. Garantire servizi e diritti anche nelle zone più periferiche è una priorità, e continueremo a lavorare per colmare ritardi storici”.

Sulla stessa linea l’assessore Di Molfetta, che ha ribadito come sicurezza e qualità degli spazi scolastici siano priorità assolute, mentre l’assessore Galasso ha sottolineato che il sopralluogo rappresenta un passo concreto verso la risoluzione di criticità che si trascinano da anni, con interventi già programmati e risorse disponibili.

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