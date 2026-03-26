Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia al Senato, annunciando la decisione come frutto di una scelta personale. “Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico”, ha dichiarato, sottolineando il proprio percorso politico fondato su solidità, senso del dovere e coerenza, al di là dei ruoli ricoperti.

La notizia delle dimissioni era già emersa nelle ore precedenti, trovando poi conferma nel corso della giornata. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri per affrontare il tema e avviare il confronto sulla successione.

Tra i nomi in campo per raccogliere il testimone, spicca quello della senatrice Stefania Craxi, indicata come possibile nuova capogruppo. Intanto, Gasparri guarda avanti: “Avanti con coerenza e guardando al futuro”, ha concluso.

Lo riporta ansa.it.