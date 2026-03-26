Il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato sulle posizioni di Siracusa e Trapani, emettendo un primo verdetto destinato a incidere sulla classifica del campionato. Il Siracusa è stato penalizzato di cinque punti, mentre per il Trapani non è ancora arrivata una decisione definitiva.

Per il club granata, infatti, tutto è stato rinviato al prossimo 31 marzo, quando si attendono gli sviluppi legati al pronunciamento della Corte Federale d’Appello sui ricorsi presentati dalla società e dalla Procura Federale, che aveva addirittura chiesto l’esclusione dal campionato.

In attesa delle ulteriori decisioni sul Trapani, cambia la graduatoria: il Siracusa scivola a 22 punti, mentre il Trapani resta fermo a 27 punti con una pesante penalizzazione già in essere.

Questa la classifica aggiornata: Benevento 76, Catania 65, Salernitana 60, Cosenza 59, Casertana 56, Crotone 52, Cerignola 51, Monopoli 50, Casarano 44, Potenza 41, Team Altamura 40, Atalanta U23 38, Cavese 36, Latina 35, Sorrento 34, Az Picerno 32, Giugliano 31, Trapani 27, Foggia 23, Siracusa 22.

Le prossime ore saranno decisive per chiarire ulteriormente il quadro, con possibili ripercussioni sugli equilibri del campionato.

Lo riporta calciofoggia.it.