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GREEN GAME Green Game, finale nazionale a Roma: studenti foggiani in gara per il titolo

Saranno oltre 3.000 studenti provenienti da tutta Italia a sfidarsi nella Finale Nazionale del Green Game 2026

Green Game, finale nazionale a Roma: studenti foggiani in gara per il titolo

Green Game, finale nazionale a Roma: studenti foggiani in gara per il titolo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Saranno oltre 3.000 studenti provenienti da tutta Italia a sfidarsi nella Finale Nazionale del Green Game 2026, in programma martedì 31 marzo alle ore 10 al PalaTiziano di Roma. Tra i protagonisti anche alcune scuole della provincia di Foggia, pronte a contendersi il titolo all’insegna della sostenibilità.

A rappresentare il territorio ci saranno le studentesse e gli studenti del Liceo “Lanza Perugini” di Foggia, del Polo Tecnologico “Di Sangro – Minuziano – Alberti” e del Liceo “Pestalozzi” di San Severo, che hanno conquistato l’accesso alla finale distinguendosi nelle fasi eliminatorie per preparazione, spirito di squadra e competenze sui temi ambientali.

Il Green Game è un progetto nazionale dedicato all’educazione ambientale e alla corretta raccolta differenziata, promosso dai principali consorzi italiani del riciclo. L’iniziativa punta a sensibilizzare le nuove generazioni su temi come economia circolare, sostenibilità e recupero degli imballaggi in acciaio, alluminio, bioplastica, carta, plastica e vetro.

Avviato lo scorso ottobre, il percorso ha coinvolto centinaia di scuole e migliaia di studenti, grazie a un format innovativo che unisce formazione e gioco. In questa edizione sono state coinvolte circa 290 scuole, confermando il crescente interesse verso un progetto che negli anni ha raggiunto numeri importanti.

La finale rappresenta il momento conclusivo di questo cammino: le classi finaliste si confronteranno in una competizione che premia non solo la conoscenza, ma anche la capacità di collaborare e applicare concretamente quanto appreso.

In palio, oltre al titolo di Campione Nazionale Green Game 2026, anche buoni per l’acquisto di materiale didattico, a sostegno delle attività scolastiche.

Giunto alla tredicesima edizione, il progetto si conferma tra i più rilevanti nel panorama dell’educazione ambientale in Italia, con oltre 355.000 studenti coinvolti negli anni e il supporto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Un’iniziativa che continua a crescere, formando cittadini più consapevoli e responsabili verso il futuro del pianeta.

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