FOGGIA – A causa delle forti raffiche di vento che stanno interessando il territorio provinciale, la Provincia di Foggia ha disposto la chiusura temporanea al traffico di due importanti arterie del Gargano.

Con l’ordinanza n. 18 del 26 marzo 2026, il Settore Viabilità ha infatti stabilito l’interdizione alla circolazione, in entrambi i sensi di marcia, della Strada Provinciale 144 “della Foresta Umbra” e della Strada Provinciale 52 bis “del Mandrione”, lungo l’intero tratto.

Il provvedimento si è reso necessario per garantire la sicurezza pubblica, alla luce del concreto pericolo di caduta di rami e alberi provocato dal maltempo. Le raffiche di vento, particolarmente intense nelle aree boschive, stanno infatti aumentando il rischio lungo la viabilità provinciale.

La chiusura resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. È consentito il transito esclusivamente ai mezzi di soccorso, mentre per tutti gli altri veicoli si invita alla massima prudenza e all’utilizzo di percorsi alternativi.

L’ordinanza è stata trasmessa alle autorità competenti, alle forze dell’ordine e ai comuni interessati, tra cui Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano, Vieste e Peschici, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni e la gestione dell’emergenza.