A Manfredonia torna al centro dell’attenzione politica il tema dell’abitare. Il consigliere comunale Giuseppe Marasco, capogruppo di Futuro Nazionale Vannacci, ha presentato un’interrogazione con risposta orale rivolta al sindaco Domenico La Marca, al presidente del Consiglio comunale Michele Iacoviello e agli uffici competenti.

Nel documento si evidenzia come l’accesso a un’abitazione in affitto stia diventando sempre più difficile, con una situazione definita dallo stesso Marasco “una vera emergenza sociale” che incide pesantemente sulla vita di famiglie, giovani lavoratori e studenti.

Tra le principali criticità segnalate emergono canoni di locazione troppo elevati, spesso fuori dalla portata di gran parte della popolazione, e una disponibilità di immobili sempre più ridotta, che alimenta la competizione tra gli inquilini e contribuisce all’aumento dei prezzi. A pesare ulteriormente sono le garanzie economiche richieste, difficili da soddisfare soprattutto per chi ha contratti di lavoro precari o si trasferisce da altre città.

Secondo il consigliere, il rischio concreto è quello di escludere un numero crescente di cittadini dal diritto a una casa dignitosa.

Nell’interrogazione vengono avanzate anche alcune proposte operative, tra cui incentivi fiscali per favorire gli affitti a lungo termine e a canone concordato, oltre a un censimento degli immobili sfitti, pubblici e privati, con l’obiettivo di recuperarli e aumentare l’offerta abitativa. Tra le idee anche l’istituzione di uno sportello comunale per l’abitare, pensato per fornire assistenza e mediazione tra proprietari e inquilini, e misure di sostegno economico per le fasce più fragili.

In conclusione, Marasco richiama la necessità di un intervento condiviso tra istituzioni e cittadini, sottolineando come solo attraverso una collaborazione concreta sia possibile individuare soluzioni efficaci e durature per garantire il diritto alla casa. Il consigliere si è inoltre detto disponibile al confronto con l’amministrazione per contribuire alla definizione di strategie mirate.