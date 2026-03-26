Prosegue lo scontro amministrativo tra il Comune di Manfredonia e la società di infrastrutture per telecomunicazioni Cellnex Italia. Con una nuova deliberazione, la Giunta ha deciso di resistere anche in appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
La vicenda nasce da un provvedimento dell’Agcom che aveva imposto all’ente di consentire l’accesso a un sito individuato per l’installazione di infrastrutture. Il Comune aveva impugnato l’atto davanti al Tar Lazio, ottenendo una prima sospensione favorevole.
Ora, però, la partita si sposta al livello successivo: la società ha presentato appello contro quella sospensiva, aprendo un nuovo fronte giudiziario.
L’amministrazione ha scelto la linea della continuità difensiva, confermando l’incarico all’avvocato già coinvolto nel primo grado di giudizio. Una decisione motivata dalla necessità di garantire coerenza nella strategia legale e tutelare gli interessi pubblici.
Il costo previsto per questa fase è contenuto entro i parametri ministeriali, con una spesa complessiva inferiore ai 5 mila euro.
Sul piano sostanziale, il caso tocca un tema delicato: il rapporto tra sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e pianificazione territoriale. Un equilibrio spesso oggetto di contenzioso tra operatori privati e amministrazioni locali.
La decisione della Giunta conferma la volontà del Comune di difendere le proprie prerogative nella gestione del territorio, anche in un contesto normativo complesso e in continua evoluzione.