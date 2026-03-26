Manfredonia, carta d’identità elettronica. Giulia: "Ma quale efficienza! Mandata da un ufficio all’altro, non ho risolto niente”

Manfredonia – Doveva essere più semplice, più veloce, più digitale. Ma per alcuni cittadini ottenere la carta d’identità elettronica continua a trasformarsi in un percorso a ostacoli tra uffici, informazioni contrastanti e giornate perse. È quanto segnala una cittadina di Manfredonia, di nome Giulia, che racconta una vicenda emblematica: prima l’indicazione ricevuta a Palazzo della Sorgente – “bisogna prenotare” – poi il tentativo, il giorno successivo in compagnia della sorella, presso gli uffici di Piazza del Popolo. Qui però la risposta cambia completamente: nessuna possibilità di prenotazione.
Due versioni opposte, fornite – secondo il racconto – dagli stessi dipendenti comunali. “Non ho concluso nulla. Ti mandano avanti e indietro e perdi solo giornate”, denuncia la cittadina, evidenziando anche un episodio che lascia amarezza: “I dipendenti praticamente non mi hanno dato risposte”.
Eppure, negli ultimi mesi, proprio sul fronte della carta d’identità elettronica il Comune aveva annunciato un potenziamento dei servizi. Da aprile 2025 è stato attivato un sistema di prenotazione online e assistita, con più canali: piattaforma nazionale, supporto presso il Punto di Facilitazione Digitale in Piazza del Popolo, uffici anagrafici a Palazzo della Sorgente e anche prenotazioni telefoniche. L’obiettivo dichiarato era chiaro: rendere il servizio più accessibile e aiutare anche i cittadini meno pratici con gli strumenti digitali.
Non solo. Più recentemente, a febbraio 2026, l’amministrazione ha annunciato aperture straordinarie e un rafforzamento degli uffici per “ridurre i tempi di attesa e facilitare l’accesso ai servizi”.
Tuttavia, la realtà descritta da chi si è recato negli uffici racconta un’altra storia: difficoltà nel prenotare, indicazioni non uniformi e assenza di un percorso chiaro. Un cortocircuito burocratico che rischia di svuotare di significato gli stessi annunci istituzionali. “Alla fine non sai come fare”, è lo sfogo. E il problema non è solo organizzativo, ma anche umano: il rapporto con l’utenza, secondo la segnalazione, appare distante e poco attento.
Resta quindi una domanda semplice: il sistema funziona davvero come annunciato?. “Intanto, io ho perso una giornata intera senza risolvere niente”, dice Giulia a StatoQuotidiano.it.
1 commenti su "Manfredonia, carta d’identità elettronica. Giulia: “Ma quale efficienza! Mandata da un ufficio all’altro, non ho risolto niente”"
ho dovuto prenotare il rinnovo della Carta d’Identità c/o altro comune della provincia perche’ da portale Gov. e Comune di Manfredonia il servizio risulta sospeso fino a data da destinarsi
Mi auguro che qualcuno si interessi della situazione che va avanti da ani in quell’ufficio e faccia effettuare gli accertamenti del caso alla Guardia Di Finanza, poi vediamo se dirigenti ed impiegati lavorano in base al contratto con cui sono poi retribuiti.
Se qualcosa dovesse essere accertato poi, auspico che tutta la cittadinanza si costituisca parte civile