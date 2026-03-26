Manfredonia, carta d’identità elettronica. Giulia: "Ma quale efficienza! Mandata da un ufficio all’altro, non ho risolto niente”

Manfredonia – Doveva essere più semplice, più veloce, più digitale. Ma per alcuni cittadini ottenere la carta d’identità elettronica continua a trasformarsi in un percorso a ostacoli tra uffici, informazioni contrastanti e giornate perse. È quanto segnala una cittadina di Manfredonia, di nome Giulia, che racconta una vicenda emblematica: prima l’indicazione ricevuta a Palazzo della Sorgente – “bisogna prenotare” – poi il tentativo, il giorno successivo in compagnia della sorella, presso gli uffici di Piazza del Popolo. Qui però la risposta cambia completamente: nessuna possibilità di prenotazione.

Due versioni opposte, fornite – secondo il racconto – dagli stessi dipendenti comunali. “Non ho concluso nulla. Ti mandano avanti e indietro e perdi solo giornate”, denuncia la cittadina, evidenziando anche un episodio che lascia amarezza: “I dipendenti praticamente non mi hanno dato risposte”.

Eppure, negli ultimi mesi, proprio sul fronte della carta d’identità elettronica il Comune aveva annunciato un potenziamento dei servizi. Da aprile 2025 è stato attivato un sistema di prenotazione online e assistita, con più canali: piattaforma nazionale, supporto presso il Punto di Facilitazione Digitale in Piazza del Popolo, uffici anagrafici a Palazzo della Sorgente e anche prenotazioni telefoniche. L’obiettivo dichiarato era chiaro: rendere il servizio più accessibile e aiutare anche i cittadini meno pratici con gli strumenti digitali.

Non solo. Più recentemente, a febbraio 2026, l’amministrazione ha annunciato aperture straordinarie e un rafforzamento degli uffici per “ridurre i tempi di attesa e facilitare l’accesso ai servizi”.

Tuttavia, la realtà descritta da chi si è recato negli uffici racconta un’altra storia: difficoltà nel prenotare, indicazioni non uniformi e assenza di un percorso chiaro. Un cortocircuito burocratico che rischia di svuotare di significato gli stessi annunci istituzionali. “Alla fine non sai come fare”, è lo sfogo. E il problema non è solo organizzativo, ma anche umano: il rapporto con l’utenza, secondo la segnalazione, appare distante e poco attento.

Resta quindi una domanda semplice: il sistema funziona davvero come annunciato?. “Intanto, io ho perso una giornata intera senza risolvere niente”, dice Giulia a StatoQuotidiano.it.