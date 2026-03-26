Manfredonia, controlli della Guardia Costiera: "sequestrati 700 kg di prodotti ittici non tracciati a ristorante cucina etnica"

MANFREDONIA – Prosegue l’attività di controllo della Guardia Costiera a tutela della filiera ittica e della sicurezza alimentare. Nelle scorse ore, i militari della Capitaneria di Porto di Manfredonia, sotto il coordinamento del 6° Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Bari, hanno portato a termine due distinte operazioni di polizia marittima finalizzate a verificare la corretta commercializzazione dei prodotti ittici.

Nel corso del primo intervento, effettuato presso un ristorante di cucina etnica del territorio, gli operatori hanno rinvenuto un ingente quantitativo di prodotti ittici privi della necessaria documentazione attestante la tracciabilità. In particolare, gli alimenti risultavano sprovvisti di idonei documenti utili a ricostruire l’intera filiera, elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei consumatori.

Durante l’ispezione è emersa inoltre un’ulteriore irregolarità: i militari hanno individuato un locale non autorizzato sotto il profilo sanitario, all’interno del quale erano collocati sei frigoriferi contenenti circa 700 chilogrammi di prodotti alimentari.

Al titolare dell’attività sono state contestate due sanzioni amministrative per un importo complessivo di circa 3.000 euro.

L’operazione si inserisce nell’ambito dei controlli costanti messi in atto dalla Guardia Costiera per contrastare pratiche illegali nel settore della pesca e della ristorazione, a tutela della salute pubblica e del mercato ittico regolare.