Allarme a Manfredonia per un possibile nuovo raggiro ai danni dei cittadini. Una residente segnala un episodio sospetto avvenuto nelle prime ore di questa mattina, che potrebbe nascondere un tentativo di truffa – o addirittura un piano per introdursi nelle abitazioni. Secondo quanto raccontato, alcune persone si sarebbero presentate al citofono qualificandosi come “assistenti sociali”, chiedendo con insistenza di scendere per firmare presunti documenti. “Mi hanno detto che, se non avessi firmato, mi avrebbero tolto il reddito”, racconta la cittadina. “Non ho mai avuto a che fare con queste persone, né percepisco alcun tipo di sussidio. Ho subito pensato a una truffa”.

Il sospetto è che si tratti di un raggiro mirato, volto a colpire soprattutto le persone più fragili. Non si esclude nemmeno un possibile schema più articolato: far scendere i residenti per lasciare momentaneamente incustoditi gli appartamenti, facilitando eventuali furti. Un dettaglio che aumenta la preoccupazione è il fatto che i soggetti coinvolti sembravano conoscere dati personali, come nomi, cognomi e indirizzi.

L’invito è alla massima prudenza: non aprire a sconosciuti, non fornire dati personali e, in caso di dubbi, contattare immediatamente le forze dell’ordine. La segnalazione rilancia l’attenzione su fenomeni sempre più diffusi anche sul territorio sipontino, dove i truffatori adottano tecniche sempre più sofisticate per ingannare le vittime. Chiunque abbia vissuto episodi simili è invitato a segnalarli alle autorità competenti.

A cura di Michele Solatia.