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Home // Cronaca // Manfredonia, maxi sequestro di prodotti ittici: locale chiuso dalla Guardia Costiera

SEQUESTRO SUSHI MF Manfredonia, maxi sequestro di prodotti ittici: locale chiuso dalla Guardia Costiera

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera ittica e sulla sicurezza alimentare, intensificate nelle ultime settimane lungo la costa garganica.

COMBO immagini da google, IMMAGINE D'ARCHIVIO NON RIFERITA AL TESTO

COMBO immagini da google, IMMAGINE D'ARCHIVIO NON RIFERITA AL TESTO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Maxi sequestro nel settore della ristorazione a Manfredonia, dove la Guardia Costiera ha disposto la chiusura di un locale a seguito di controlli amministrativi.

Il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’articolo 349 del Codice Penale.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera ittica e sulla sicurezza alimentare, intensificate nelle ultime settimane lungo la costa garganica. Secondo le prime informazioni, il sequestro riguarderebbe un ingente quantitativo di prodotti ittici – tra cui sushi – non conformi alle normative vigenti. I controlli, condotti in sinergia con altri enti sanitari, puntano a garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole nel settore della ristorazione, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla conservazione degli alimenti.

Ulteriori dettagli sull’entità del sequestro e sulle eventuali sanzioni a carico dei responsabili potrebbero emergere nelle prossime ore.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

2 commenti su "Manfredonia, maxi sequestro di prodotti ittici: locale chiuso dalla Guardia Costiera"

  2. Visto che non c’è scritto qual è il locale in questione, adesso eviteremo di andare in tutti i locali che vendono sushi. Ben fatto.

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