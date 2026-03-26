MANFREDONIA – Maxi sequestro nel settore della ristorazione a Manfredonia, dove la Guardia Costiera ha disposto la chiusura di un locale a seguito di controlli amministrativi.

Il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’articolo 349 del Codice Penale.

L’operazione rientra nell’ambito delle attività di controllo sulla filiera ittica e sulla sicurezza alimentare, intensificate nelle ultime settimane lungo la costa garganica. Secondo le prime informazioni, il sequestro riguarderebbe un ingente quantitativo di prodotti ittici – tra cui sushi – non conformi alle normative vigenti. I controlli, condotti in sinergia con altri enti sanitari, puntano a garantire la tutela dei consumatori e il rispetto delle regole nel settore della ristorazione, con particolare attenzione alla tracciabilità e alla conservazione degli alimenti.

Ulteriori dettagli sull’entità del sequestro e sulle eventuali sanzioni a carico dei responsabili potrebbero emergere nelle prossime ore.