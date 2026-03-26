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PESCE "FANTASMA" MF Manfredonia, pesce “fantasma” in un ristorante: sequestri e sanzione dopo i controlli

Anche in questo caso si è proceduto al sequestro della merce e all’elevazione di una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale

Manfredonia, pesce “fantasma” in un ristorante: sequestri e sanzione dopo i controlli

Manfredonia, pesce “fantasma” in un ristorante: sequestri e sanzione dopo i controlli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nel corso di un secondo controllo della Guardia Costiera effettuato presso un ristorante della zona, i militari hanno rinvenuto prodotti ittici privi della documentazione necessaria ad attestarne la provenienza. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro della merce e all’elevazione di una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale.

La mancanza di tracciabilità – sottolineano le Autorità – rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori, poiché impedisce di verificare l’origine degli alimenti e il rispetto delle corrette condizioni di conservazione lungo tutta la filiera.

La Guardia Costiera, operante anche in dipendenza funzionale dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha ribadito il proprio impegno nelle attività di vigilanza sulla filiera della pesca. Un’azione costante finalizzata a garantire il rispetto delle normative nazionali e internazionali, a tutela delle risorse ittiche, dell’ambiente marino e della sicurezza alimentare.

1 commenti su "Manfredonia, pesce “fantasma” in un ristorante: sequestri e sanzione dopo i controlli"

  1. A cosa serve scrivere articoli del genere senza mettere i nomi?
    E come dire una:
    “Denuncia a metà”
    oppure
    “Gettare l’amo e non tirare la rete”….

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