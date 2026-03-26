Manfredonia, pesce “fantasma” in un ristorante: sequestri e sanzione dopo i controlli

Nel corso di un secondo controllo della Guardia Costiera effettuato presso un ristorante della zona, i militari hanno rinvenuto prodotti ittici privi della documentazione necessaria ad attestarne la provenienza. Anche in questo caso si è proceduto al sequestro della merce e all’elevazione di una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro nei confronti del titolare dell’esercizio commerciale.

La mancanza di tracciabilità – sottolineano le Autorità – rappresenta un grave rischio per la salute dei consumatori, poiché impedisce di verificare l’origine degli alimenti e il rispetto delle corrette condizioni di conservazione lungo tutta la filiera.

La Guardia Costiera, operante anche in dipendenza funzionale dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha ribadito il proprio impegno nelle attività di vigilanza sulla filiera della pesca. Un’azione costante finalizzata a garantire il rispetto delle normative nazionali e internazionali, a tutela delle risorse ittiche, dell’ambiente marino e della sicurezza alimentare.