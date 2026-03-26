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Home // Cronaca // Manfredonia, spaccio di cocaina: arrestato 36enne. Il difensore annuncia ricorso al Riesame

COCAINA MANFREDONIA Manfredonia, spaccio di cocaina: arrestato 36enne. Il difensore annuncia ricorso al Riesame

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Foggia, dott. De Simone, su richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini, dott. Antonio Franzese.

Nell’ambito dell’attività di coordinamento tecnico dei servizi di contrasto a varie forme di illegalità diffusa in ambito cittadino, nella giornata del 21 gennaio 2020,  è stato effettuato un  servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato i quartieri Candelaro, Borgo Croci, Comparto Biccari e Carmine Vecchio

POLIZIA NOTTE - fonte image ilpiacenza (archivio)

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Nella giornata di ieri, 25 marzo 2026, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di N.D., classe 1989, residente nella città sipontina.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Foggia, dott. De Simone, su richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini, dott. Antonio Franzese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato sarebbe coinvolto in diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti – in particolare cocaina – che si sarebbero verificati nel periodo compreso tra aprile e settembre 2025, con specifici riscontri nei mesi di maggio e giugno dello stesso anno.

Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato di Manfredonia, si sono avvalse di attività tecnica, tra cui intercettazioni telefoniche e riprese video effettuate nei pressi dell’abitazione dell’indagato, situata in via Tribuna, dove sarebbero state documentate alcune cessioni di droga.

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carcere foggia, esterno (archivio)

Il quadro indiziario raccolto ha portato l’autorità giudiziaria a disporre la misura cautelare in carcere, ritenuta necessaria alla luce della gravità dei fatti contestati.

A difendere l’indagato è l’avvocato Francesco Le Noci, del Foro di Foggia, che ha già annunciato la presentazione di un’istanza di riesame dinanzi al Tribunale della Libertà di Bari, al fine di ottenere una rivalutazione del provvedimento cautelare.

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

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