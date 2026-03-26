MANFREDONIA – Nella giornata di ieri, 25 marzo 2026, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Manfredonia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di N.D., classe 1989, residente nella città sipontina.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Gip del Tribunale di Foggia, dott. De Simone, su richiesta del pubblico ministero titolare delle indagini, dott. Antonio Franzese.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’indagato sarebbe coinvolto in diversi episodi di spaccio di sostanze stupefacenti – in particolare cocaina – che si sarebbero verificati nel periodo compreso tra aprile e settembre 2025, con specifici riscontri nei mesi di maggio e giugno dello stesso anno.

Le indagini, condotte dalla Polizia di Stato di Manfredonia, si sono avvalse di attività tecnica, tra cui intercettazioni telefoniche e riprese video effettuate nei pressi dell’abitazione dell’indagato, situata in via Tribuna, dove sarebbero state documentate alcune cessioni di droga.

Il quadro indiziario raccolto ha portato l’autorità giudiziaria a disporre la misura cautelare in carcere, ritenuta necessaria alla luce della gravità dei fatti contestati.

A difendere l’indagato è l’avvocato Francesco Le Noci, del Foro di Foggia, che ha già annunciato la presentazione di un’istanza di riesame dinanzi al Tribunale della Libertà di Bari, al fine di ottenere una rivalutazione del provvedimento cautelare.