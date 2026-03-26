Monopattini fuorilegge a Foggia, il Questore D’Agostino: "Palese disimpegno delle famiglie"

Il questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, ha lanciato un duro monito sull’uso scorretto di monopattini e bici elettriche, collegandolo a un più ampio fenomeno di microdelinquenzialità giovanile. «Le attività di controllo della micromobilità costituiscono ormai da mesi una delle molteplici direttrici di intervento della Polizia di Stato», ha dichiarato, sottolineando come il pericolo per la sicurezza pubblica sia evidente e che la sola repressione non possa risolvere i problemi. Secondo il Questore, esiste un palese disimpegno delle famiglie, che rappresentano un’agenzia educativa fondamentale.

Negli ultimi servizi interforze coordinati dalla Questura di Foggia, l’obiettivo è stato contrastare l’indisciplinato utilizzo dei mezzi di micromobilità e sensibilizzare la cittadinanza sul loro corretto impiego. L’uso sconsiderato di monopattini e bici elettriche provoca disturbi alla circolazione, rischi per i pedoni e talvolta viene utilizzato da giovani per fuggire dopo reati predatori, aumentando l’allarme sociale.

Le operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno. Sono stati identificati 49 soggetti, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllati 45 veicoli. Complessivamente, 28 conducenti di monopattini sono stati sanzionati, a conferma dell’impegno costante della Polizia di Stato, delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, della Polizia Stradale e delle altre Forze di Polizia, come riporta foggiatoday.it.