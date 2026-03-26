Edizione n° 6017

BALLON D'ESSAI

MEDICINA TAR // Medicina, il Tar conferma il semestre filtro: bocciati i ricorsi degli studenti
26 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

SEX WORKER // Sex worker, un anno dopo il codice ATECO: “Paghiamo, ma non siamo tutelate”
26 Marzo 2026 - ore  15:07

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Monopattini fuorilegge a Foggia, il Questore D’Agostino: “Palese disimpegno delle famiglie”

MONOPATTINI FOGGIA Monopattini fuorilegge a Foggia, il Questore D’Agostino: “Palese disimpegno delle famiglie”

Il Questore ha sottolineato come il pericolo per la sicurezza pubblica sia evidente e che la sola repressione non possa risolvere i problemi

Monopattini fuorilegge a Foggia, il Questore D’Agostino: "Palese disimpegno delle famiglie"

Il questore di Foggia, Alfredo D’Agostino - Fonte Immagine: FoggiaToday

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Foggia //

Il questore di Foggia, Alfredo D’Agostino, ha lanciato un duro monito sull’uso scorretto di monopattini e bici elettriche, collegandolo a un più ampio fenomeno di microdelinquenzialità giovanile. «Le attività di controllo della micromobilità costituiscono ormai da mesi una delle molteplici direttrici di intervento della Polizia di Stato», ha dichiarato, sottolineando come il pericolo per la sicurezza pubblica sia evidente e che la sola repressione non possa risolvere i problemi. Secondo il Questore, esiste un palese disimpegno delle famiglie, che rappresentano un’agenzia educativa fondamentale.

Negli ultimi servizi interforze coordinati dalla Questura di Foggia, l’obiettivo è stato contrastare l’indisciplinato utilizzo dei mezzi di micromobilità e sensibilizzare la cittadinanza sul loro corretto impiego. L’uso sconsiderato di monopattini e bici elettriche provoca disturbi alla circolazione, rischi per i pedoni e talvolta viene utilizzato da giovani per fuggire dopo reati predatori, aumentando l’allarme sociale.

Le operazioni si sono concentrate nelle aree più sensibili del centro cittadino e nelle zone maggiormente interessate dal fenomeno. Sono stati identificati 49 soggetti, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllati 45 veicoli. Complessivamente, 28 conducenti di monopattini sono stati sanzionati, a conferma dell’impegno costante della Polizia di Stato, delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, della Polizia Stradale e delle altre Forze di Polizia, come riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO