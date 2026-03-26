Pasqua e Pasquetta alla griglia: da Di Cosmo Carni & Food la qualità che fa la differenza

MANFREDONIA – Con l’arrivo della Pasqua e della tradizionale Pasquetta all’aria aperta, torna protagonista indiscussa la grigliata. Un rito conviviale che unisce famiglie e amici attorno al fuoco, dove la qualità della carne diventa elemento fondamentale per il successo della giornata.

A Manfredonia, un punto di riferimento per gli amanti della buona tavola è senza dubbio Di Cosmo Carni & Food, macelleria-gastronomia che negli anni ha saputo conquistare la fiducia dei clienti grazie a prodotti selezionati e un servizio attento.

Situata in Via Torre Santa Maria, 22, l’attività guidata da professionisti del settore rappresenta oggi una vera eccellenza locale, come confermano anche le numerose recensioni positive: un punteggio vicino al massimo testimonia l’apprezzamento per la qualità e la varietà dell’offerta.

Entrando da Di Cosmo, si viene accolti da un banco ricco e curato nei minimi dettagli: tagli di carne freschissimi, preparazioni pronte per la cottura e una vasta scelta pensata proprio per chi desidera organizzare una grigliata perfetta senza rinunciare al gusto. Dalle salsicce artigianali agli spiedini, passando per costate, hamburger e tagli selezionati, ogni prodotto è il risultato di una lavorazione attenta e di materie prime di alta qualità.

Non manca anche una proposta gastronomica pronta, ideale per chi vuole arricchire il menù con contorni sfiziosi o piatti già preparati. Tra le specialità, spiccano anche i prodotti panati e pronti da cuocere, perfetti per accontentare tutti i palati, dai più tradizionali ai più curiosi.

A fare la differenza, oltre alla qualità delle carni, è la competenza del personale, sempre disponibile a consigliare i clienti nella scelta dei tagli più adatti alla griglia e nelle modalità di cottura, per ottenere risultati impeccabili.

In vista delle festività pasquali, Di Cosmo Carni & Food si conferma dunque una scelta ideale per chi vuole portare in tavola – o meglio, sulla brace – sapori autentici e garantiti. Perché una grigliata ben riuscita non è solo una questione di fuoco, ma soprattutto di qualità.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0884 585886.

Orari: apertura alle 07:30.

Pasqua e Pasquetta, a Manfredonia, hanno il sapore della tradizione… e della buona carne.

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