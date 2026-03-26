La Puglia potrà contare su oltre 679 milioni di euro riprogrammati nell’ambito della revisione intermedia della politica di coesione europea. A sottolinearlo è Fratelli d’Italia, che attribuisce il risultato all’azione del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, evidenziando il lavoro istituzionale svolto con le Regioni e i governi locali.

Secondo FdI, la revisione – chiusa entro il 31 dicembre 2025 – è stata portata avanti con un approccio definito “inclusivo”, coinvolgendo diverse amministrazioni regionali, da quella guidata in precedenza da Michele Emiliano fino all’attuale presidenza.

Le risorse saranno destinate a priorità strategiche per il territorio. Oltre 471 milioni di euro andranno alla competitività, con interventi a sostegno di imprese, innovazione e sviluppo produttivo. Più di 180 milioni saranno investiti nelle politiche abitative, affrontando il tema del diritto alla casa, mentre circa 27 milioni saranno destinati alla gestione delle risorse idriche, ambito considerato sempre più centrale anche alla luce delle sfide climatiche.

Per il partito si tratta di una opportunità significativa per la crescita economica e sociale della regione, capace di incidere su occupazione, sviluppo e servizi essenziali. Allo stesso tempo, viene rivolto un invito alla governance regionale a garantire una gestione attenta e responsabile dei fondi, evitando utilizzi impropri.

FdI richiama in particolare la necessità di tenere le risorse fuori da logiche elettorali o clientelari, sottolineando come in passato una gestione poco rigorosa abbia prodotto criticità e rallentamenti, con effetti negativi anche per le imprese locali. L’obiettivo, conclude il partito, deve essere quello di utilizzare pienamente i fondi europei per ridurre il divario con le aree più sviluppate del Paese.