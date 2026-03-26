Edizione n° 6017

BALLON D'ESSAI

MEDICINA TAR // Medicina, il Tar conferma il semestre filtro: bocciati i ricorsi degli studenti
26 Marzo 2026 - ore  08:37

CALEMBOUR

BERGAMO INSEGNANTE // Bergamo, insegnante accoltellata da un alunno di 13 anni: è grave
25 Marzo 2026 - ore  10:25

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Puglia, fondi europei. FdI: “679 milioni riprogrammati, appello a un uso responsabile”

PUGLIA FONDI EUROPEI Puglia, fondi europei. FdI: “679 milioni riprogrammati, appello a un uso responsabile”

Per il partito si tratta di una opportunità significativa per la crescita economica e sociale della regione

Puglia, fondi europei. FdI: "679 milioni riprogrammati, appello a un uso responsabile"

Prima seduta Consiglio regionale

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Attualità // Politica //

La Puglia potrà contare su oltre 679 milioni di euro riprogrammati nell’ambito della revisione intermedia della politica di coesione europea. A sottolinearlo è Fratelli d’Italia, che attribuisce il risultato all’azione del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto, evidenziando il lavoro istituzionale svolto con le Regioni e i governi locali.

Secondo FdI, la revisione – chiusa entro il 31 dicembre 2025 – è stata portata avanti con un approccio definito “inclusivo”, coinvolgendo diverse amministrazioni regionali, da quella guidata in precedenza da Michele Emiliano fino all’attuale presidenza.

Le risorse saranno destinate a priorità strategiche per il territorio. Oltre 471 milioni di euro andranno alla competitività, con interventi a sostegno di imprese, innovazione e sviluppo produttivo. Più di 180 milioni saranno investiti nelle politiche abitative, affrontando il tema del diritto alla casa, mentre circa 27 milioni saranno destinati alla gestione delle risorse idriche, ambito considerato sempre più centrale anche alla luce delle sfide climatiche.

Per il partito si tratta di una opportunità significativa per la crescita economica e sociale della regione, capace di incidere su occupazione, sviluppo e servizi essenziali. Allo stesso tempo, viene rivolto un invito alla governance regionale a garantire una gestione attenta e responsabile dei fondi, evitando utilizzi impropri.

FdI richiama in particolare la necessità di tenere le risorse fuori da logiche elettorali o clientelari, sottolineando come in passato una gestione poco rigorosa abbia prodotto criticità e rallentamenti, con effetti negativi anche per le imprese locali. L’obiettivo, conclude il partito, deve essere quello di utilizzare pienamente i fondi europei per ridurre il divario con le aree più sviluppate del Paese.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Amare la bellezza non vuol dire non saperle resistere.” Suzanne Collins

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO