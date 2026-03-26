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Home // Cronaca // Raduano sotto esame nel processo “Mari e Monti”: “Non ricorda, accuse poco circostanziate”

"MARI E MONTI" FG Raduano sotto esame nel processo “Mari e Monti”: “Non ricorda, accuse poco circostanziate”

nato dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari sulla presunta associazione mafiosa attiva tra il Gargano e il nord della Puglia

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Raduano sotto esame nel processo “Mari e Monti”: “Non ricorda, accuse poco circostanziate”

Raduano sotto esame nel processo “Mari e Monti”: “Non ricorda, accuse poco circostanziate”

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Nuovo passaggio processuale a Foggia nel procedimento “Mari e Monti”, nato dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari sulla presunta associazione mafiosa attiva tra il Gargano e il nord della Puglia.

Nell’udienza odierna si è concluso il controesame di Marco Raduano, collaboratore di giustizia, da parte delle difese. Le difese hanno effettuato un controesame teso a fare emergere la inattendibilità del collaboratore. Le domande effettuate sono state finalizzate a far emergere che lo stesso non conosceva affatto gli imputati.Le dichiarazioni a parere delle difese sono state vaghe e non circostanziate

Il processo riprenderà nella prossima udienza, quando davanti al collegio giudicante sarà ascoltato un altro collaboratore di giustizia, Matteo Pettinicchio, nell’ambito della prosecuzione dell’istruttoria dibattimentale.

Già nel corso della precedente udienza erano state acquisite le dichiarazioni rese da Raduano, imputato nello stesso procedimento e successivamente divenuto collaboratore di giustizia. In quella fase, diversi difensori avevano avviato il controesame proprio con l’obiettivo di verificare la tenuta e l’attendibilità del suo racconto.

Nel corso dell’esame, la difesa aveva inoltre evidenziato come Raduano, secondo questa impostazione, non potrebbe avere una conoscenza diretta di una parte dei fatti contestati, anche in ragione dell’assenza di rapporti con alcuni dei soggetti indicati come appartenenti o partecipi dell’associazione mafiosa contestata. Un rilievo ribadito in aula nel tentativo di ridimensionare il peso probatorio delle sue dichiarazioni.

L’inchiesta “Mari e Monti”, coordinata dalla DDA di Bari, coinvolge numerosi imputati accusati a vario titolo di reati collegati alla criminalità organizzata. Nel gennaio scorso il pubblico ministero Giorgio Cardinali ha formulato le richieste di condanna, mentre la sentenza è attesa entro giugno 2026.

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