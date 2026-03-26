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Home // Manfredonia // Rifiuti, il Comune punta sui fondi europei: progetto da 380 mila euro per il CCR

CCR MANFREDONIA Rifiuti, il Comune punta sui fondi europei: progetto da 380 mila euro per il CCR

Approvato il piano di ampliamento del centro di raccolta: candidatura al bando regionale FESR ARTICOLO

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

MANFREDONIA ALTO, PH NUZZIELLO

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Manfredonia // Politica //

Un progetto da 380 mila euro per migliorare la gestione dei rifiuti urbani. È quello approvato dalla Giunta comunale di Manfredonia, che punta a ottenere finanziamenti europei per l’adeguamento del centro comunale di raccolta.

L’intervento riguarda il sito di via Sottotenente Troiano e prevede opere di ampliamento e adeguamento alle normative ambientali. Il progetto sarà candidato a un avviso pubblico della Regione Puglia, finanziato nell’ambito del programma FESR-FSE 2021-2027. L’obiettivo è migliorare l’efficienza del sistema di raccolta differenziata e adeguare le infrastrutture esistenti agli standard richiesti. Dal punto di vista economico, l’intervento non comporta al momento spese per il bilancio comunale, essendo interamente coperto da fondi regionali in caso di approvazione.

La decisione si inserisce in una strategia più ampia di sostenibilità ambientale, che punta a rafforzare la gestione dei rifiuti e a migliorare i servizi ai cittadini.

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