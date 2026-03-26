La Commissione comunale sulla sanità di Manfredonia traccia un aggiornamento sullo stato dei servizi territoriali e ospedalieri, evidenziando passi avanti significativi ma anche criticità ancora da risolvere.

Nel bilancio degli ultimi mesi, vengono riconosciuti miglioramenti concreti sul fronte del personale, con l’inserimento di nuove figure professionali, tra cui un logopedista per il Cesarano a partire da aprile e nuovi tecnici di radiologia. Tuttavia, resta evidente una carenza di organico in diversi reparti, nella farmacia territoriale e nello stesso Cesarano, motivo per cui si sollecita un’accelerazione nelle assunzioni, anche attingendo ai neo-specializzandi già selezionati.

Segnali positivi arrivano anche sul piano strutturale, con l’introduzione di nuovi letti elettrificati in reparti che da tempo necessitavano di interventi. A ciò si aggiunge l’avvio imminente dei lavori di adeguamento, previsti per aprile, che consentiranno alla struttura di raggiungere gli standard richiesti dal piano ospedaliero e migliorare le condizioni complessive dei servizi.

Nonostante i progressi, la Commissione richiama l’attenzione su un passaggio delicato: i lavori interesseranno l’intero ospedale e comporteranno inevitabilmente una riduzione temporanea delle attività. Per questo motivo viene ritenuto fondamentale ottenere garanzie a livello regionale affinché le prestazioni siano valutate tenendo conto delle limitazioni dovute ai cantieri.

Alla luce di queste dinamiche, viene ribadita la necessità di mantenere alta l’attenzione e rafforzare il confronto istituzionale, anche attraverso un tavolo permanente con le direzioni sanitaria, ospedaliera e territoriale, con l’obiettivo di consolidare i risultati raggiunti e migliorare ulteriormente l’offerta sanitaria.

La Commissione conferma infine il proprio impegno a operare con responsabilità e spirito costruttivo, puntando su una collaborazione leale tra istituzioni per garantire una sanità pubblica sempre più efficiente, stabile e vicina ai bisogni dei cittadini.