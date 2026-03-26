Le SanitaService rappresentano un pilastro della sanità pubblica in Puglia, un modello che negli anni ha garantito stabilità occupazionale e risparmi per le casse regionali. A sostenerlo è il consigliere Cosimo Borraccino, che interviene per respingere le critiche e le campagne mediatiche contro queste società in house delle ASL.

Secondo Borraccino, le SanitaService costituiscono un’esperienza unica a livello nazionale, nata circa quindici anni fa con l’obiettivo di superare il precariato e migliorare le condizioni di lavoro di migliaia di operatori. In passato, molti servizi sanitari erano affidati a imprese private, mentre oggi sono gestiti direttamente attraverso queste società pubbliche, che si occupano di attività fondamentali come pulizie, servizi ausiliari, CUP, ICT e emergenza 118.

Il passaggio alla gestione pubblica ha prodotto, secondo il consigliere, benefici concreti sia per i lavoratori che per la Regione. Da un lato, infatti, ha consentito l’internalizzazione del personale, garantendo dignità e sicurezza lavorativa; dall’altro, ha determinato un risparmio significativo eliminando i margini di profitto delle aziende private. Un percorso avviato durante la presidenza di Nichi Vendola e proseguito con Michele Emiliano.

Negli ultimi mesi, tuttavia, Borraccino denuncia una crescente campagna denigratoria, basata su accuse ritenute infondate, come presunte assunzioni poco trasparenti o costi eccessivi. Il consigliere chiarisce che le procedure di selezione seguono regole precise e, una volta completata la stabilizzazione del personale storico, le nuove assunzioni avvengono tramite concorsi pubblici. Allo stesso modo, respinge l’idea di spese fuori controllo, sottolineando che i costi sono legati a servizi essenziali per il funzionamento di ospedali e strutture sanitarie.

Borraccino contesta anche l’attribuzione alle SanitaService delle difficoltà economiche della sanità pugliese, evidenziando che le criticità derivano piuttosto da minori trasferimenti statali e dall’aumento dei costi energetici e dell’inflazione. In questo contesto, i bilanci delle società in house non avrebbero alcuna responsabilità diretta.

Il consigliere invita quindi a interrompere quella che definisce una “criminalizzazione” dei lavoratori, sottolineando il valore di chi ogni giorno garantisce servizi fondamentali con professionalità. Allo stesso tempo, rilancia la necessità di rafforzare e migliorare il modello, puntando su una maggiore uniformità contrattuale tra le diverse ASL. Un esempio riguarda il CUP, dove a parità di mansioni esistono inquadramenti differenti tra territori, una disparità che andrebbe superata.

In conclusione, Borraccino ribadisce la volontà di difendere e valorizzare le SanitaService, considerandole un modello virtuoso da consolidare, e chiede di fermare le polemiche per concentrarsi sul miglioramento dei servizi e sulla tutela dei lavoratori.