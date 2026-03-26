Sanitaservice, USB Foggia: "Il blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali"

Foggia, 26 marzo 2026 – Il blocco delle assunzioni nelle Sanitaservice della Regione Puglia sta mettendo a dura prova il funzionamento dei servizi sanitari essenziali. Secondo l’Esecutivo USB Foggia, la sospensione del piano assunzionale rischia di compromettere la continuità di settori fondamentali come il servizio 118, l’ausiliariato e le pulizie ospedaliere.

Il sindacato denuncia come il blocco sia frutto di scelte politiche o di ignoranza, con gravi conseguenze sul lavoro del personale e sulla qualità del servizio. Coordinatori impossibilitati a coprire i turni, reparti lasciati senza sostituzioni e operatori sottoposti a carichi insostenibili senza il riconoscimento economico dovuto sono solo alcuni degli effetti della mancanza di personale.

A Foggia, in particolare, la situazione è drammatica: il concorso pubblicato nel 2022 per reclutare ausiliari, pulitori, autisti e soccorritori del 118 è rimasto bloccato, e il nuovo piano assunzionale, pur più ampio, risulta ancora inadeguato rispetto alle reali necessità.

Secondo USB, se la situazione dovesse protrarsi, il rischio è l’interruzione di pubblico servizio, con possibili conseguenze anche sul piano giudiziario. Il sindacato chiede lo sblocco immediato delle assunzioni, il ripristino di condizioni di lavoro dignitose e la garanzia della continuità e qualità dei servizi.

L’Esecutivo USB Foggia avverte: “Indietro non si torna. Nemmeno per prendere la rincorsa”.