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SANITASERVICE ASSUNZIONI Sanitaservice, USB Foggia: “Il blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali”

Il sindacato denuncia come il blocco sia frutto di scelte politiche o di ignoranza, con gravi conseguenze sul lavoro del personale e sulla qualità del servizio

Sanitaservice, USB Foggia: "Il blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali"

Sanitaservice - ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Foggia // Medicina //

Foggia, 26 marzo 2026 – Il blocco delle assunzioni nelle Sanitaservice della Regione Puglia sta mettendo a dura prova il funzionamento dei servizi sanitari essenziali. Secondo l’Esecutivo USB Foggia, la sospensione del piano assunzionale rischia di compromettere la continuità di settori fondamentali come il servizio 118, l’ausiliariato e le pulizie ospedaliere.

Il sindacato denuncia come il blocco sia frutto di scelte politiche o di ignoranza, con gravi conseguenze sul lavoro del personale e sulla qualità del servizio. Coordinatori impossibilitati a coprire i turni, reparti lasciati senza sostituzioni e operatori sottoposti a carichi insostenibili senza il riconoscimento economico dovuto sono solo alcuni degli effetti della mancanza di personale.

A Foggia, in particolare, la situazione è drammatica: il concorso pubblicato nel 2022 per reclutare ausiliari, pulitori, autisti e soccorritori del 118 è rimasto bloccato, e il nuovo piano assunzionale, pur più ampio, risulta ancora inadeguato rispetto alle reali necessità.

Secondo USB, se la situazione dovesse protrarsi, il rischio è l’interruzione di pubblico servizio, con possibili conseguenze anche sul piano giudiziario. Il sindacato chiede lo sblocco immediato delle assunzioni, il ripristino di condizioni di lavoro dignitose e la garanzia della continuità e qualità dei servizi.

L’Esecutivo USB Foggia avverte: “Indietro non si torna. Nemmeno per prendere la rincorsa”.

1 commenti su "Sanitaservice, USB Foggia: “Il blocco delle assunzioni mette a rischio i servizi essenziali”"

  1. Si, tutte le rimostranze di questo mondo, ma se non ci sono i soldi come si può assumere nuovo personale? Con quali soldi lo si paga, per caso con altri debiti? La Regione ha certificato 369 milioni di DEBITI. In economia aziendale, il debito rappresenta un’obbligazione di pagamento, ovvero una fonte di finanziamento esterna (capitale di terzi) che un’azienda deve restituire a un creditore spesso entro una scadenza prestabilita. Stabilito ciò, una amministrazione saggia e di buonsenso ripiana prima i debiti e poi, ma solo poi, pensa alle altre urgenze. È come se una famiglia, trovandosi in serissime difficoltà economiche, pensasse ad assumere colf e badanti in ambito domestico.
    Non funziona così. Anche perché i debiti contratti dalla Regione cadrebbero sulla testa di tutti noi pugliesi con l’aumento delle tasse e il taglio – questo sicuramente – dei servizi. E non va bene.

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