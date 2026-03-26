Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia
ATTENZIONE: hai tra i 18 e i 28 anni?
È aperto il Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia!
Quanto dura?
12 mesi di servizio, 25 ore settimanali, 5 giorni a settimana.
Quanti posti?
Sono disponibili 10 posti, suddivisi in quattro progetti del nostro Comitato:
- RETE DI SICUREZZA (1 posto)
- INFORMA SALUTE IN SUD ITALIA (2 posti)
- I GESTI CHE CONTANO (3 posti)
- AL TUO FIANCO (4 posti)
È previsto un rimborso?
Sì, è previsto un rimborso mensile di 519,47 euro.
⏰ Affrettati! La scadenza è fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026.
ℹ️ Informazioni utili
Per maggiori informazioni:
https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/bandi/bando-ordinario/
📞 Telefono: 379 229 2223
📧 Email: manfredonia@cri.it
📝 Come presentare domanda
Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone:
https://domandaonline.serviziocivile.it
⏰ Le domande devono essere inviate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026.
🔐 Accesso alla piattaforma
-
Cittadini italiani (in Italia o all’estero)
Possono accedere tramite:
- Carta di Identità Elettronica (CIE) di livello 2
- Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2
Info SPID: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid
- Cittadini UE o extra UE regolarmente soggiornanti in Italia
Se non in possesso di SPID, possono richiedere credenziali specifiche tramite la piattaforma DOL.
🌍 Seguici
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1 commenti su "“Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia”"
Sappiate che, in caso di necessità, lo Sportello di Facilitazione Digitale messo a disposizione dal Comune di Manfredonia fornisce anche il servizio di compilazione della domanda online. Si trova in Piazza del Popolo nr. 8.