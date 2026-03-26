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Home // Manfredonia // “Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia”

CRI MANFREDONIA “Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia”

Quanti posti? Sono disponibili 10 posti, suddivisi in quattro progetti del nostro Comitato

"Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia"

"Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia

ATTENZIONE: hai tra i 18 e i 28 anni?

È aperto il Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia!

Quanto dura?
12 mesi di servizio, 25 ore settimanali, 5 giorni a settimana.

Quanti posti?
Sono disponibili 10 posti, suddivisi in quattro progetti del nostro Comitato:

  • RETE DI SICUREZZA (1 posto)
  • INFORMA SALUTE IN SUD ITALIA (2 posti)
  • I GESTI CHE CONTANO (3 posti)
  • AL TUO FIANCO (4 posti)

È previsto un rimborso?
Sì, è previsto un rimborso mensile di 519,47 euro.

Affrettati! La scadenza è fissata alle ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

ℹ️ Informazioni utili

Per maggiori informazioni:
https://cri.it/cosa-facciamo/volontariato/servizio-civile/bandi/bando-ordinario/

📞 Telefono: 379 229 2223
📧 Email: manfredonia@cri.it

📝 Come presentare domanda

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda esclusivamente tramite la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone:
https://domandaonline.serviziocivile.it

⏰ Le domande devono essere inviate entro le ore 14:00 dell’8 aprile 2026.

🔐 Accesso alla piattaforma

  1. Cittadini italiani (in Italia o all’estero)
    Possono accedere tramite:

    • Carta di Identità Elettronica (CIE) di livello 2
    • Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) di livello 2

    Info SPID: https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/spid

  2. Cittadini UE o extra UE regolarmente soggiornanti in Italia
    Se non in possesso di SPID, possono richiedere credenziali specifiche tramite la piattaforma DOL.

🌍 Seguici

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Sito web: https://manfredonia.cri.it

1 commenti su "“Servizio Civile Universale in Croce Rossa Italiana a Manfredonia”"

  1. Sappiate che, in caso di necessità, lo Sportello di Facilitazione Digitale messo a disposizione dal Comune di Manfredonia fornisce anche il servizio di compilazione della domanda online. Si trova in Piazza del Popolo nr. 8.

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