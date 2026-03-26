26 marzo 2026 – A un anno dall’introduzione del codice ATECO 96.99.92, pensato per ricomprendere le attività di escort e i servizi di accompagnamento nella classificazione economica ufficiale, il bilancio tracciato da Escort Advisor restituisce l’immagine di un settore ancora sospeso tra emersione fiscale e assenza di riconoscimento pieno.

Secondo il portale, che si definisce il primo sito europeo di recensioni di escort, il nuovo codice ha rappresentato un passaggio importante sul piano della regolarizzazione tributaria, ma non ha ancora colmato il vuoto normativo e sociale che continua a pesare sulle sex worker. Il risultato, si legge nei dati raccolti, è uno squilibrio evidente: da una parte l’obbligo di adempiere agli oneri fiscali, dall’altra la mancanza di diritti, tutele e percorsi istituzionali chiari.

A confermare le criticità è l’esperienza maturata attraverso lo sportello “L’Esperto Risponde”, il servizio di consulenza attivato da Escort Advisor nell’ottobre 2024 e rivolto alle sex worker iscritte alla piattaforma. Il servizio offre una prima consulenza gratuita con un team composto da avvocati civilisti e penalisti, commercialisti, esperti di immigrazione e psicologi.

Dopo circa sedici mesi di attività e circa 250 consulenze erogate, emerge un dato netto: molte lavoratrici del sesso vogliono mettersi in regola, ma chiedono soprattutto strumenti concreti per farlo senza esporsi a stigma, discriminazioni o vuoti di tutela. Secondo quanto riferito, rivolgersi a uffici pubblici per ottenere chiarimenti resta spesso complicato a causa di personale ritenuto poco formato o poco aggiornato sul tema.

Le richieste: il 60% riguarda il Fisco

Le domande raccolte dallo sportello delineano con precisione le aree di maggiore bisogno:

60% fiscale

20,7% penale

10% immigrazione

8,5% civilistico

0,7% supporto psicologico

Per Cesare Beolchi, commercialista di riferimento del progetto, il dato fiscale è particolarmente significativo: “Il fatto che il 60% delle richieste riguardi aspetti fiscali dimostra un interesse concreto verso l’emersione e la regolarizzazione, ma anche un forte bisogno di orientamento in un ambito percepito come complesso e incerto”.

Il tema, secondo l’Osservatorio EA Insights by Escort Advisor, non riguarda solo il piano sociale ma anche quello economico. Le stime elaborate dall’osservatorio indicano che l’emersione del settore potrebbe generare un gettito fiscale compreso tra 0,2 miliardi di euro in uno scenario prudente e 0,8 miliardi in un’ipotesi più ampia, con un tasso di emersione del 40%.

“Aprire la partita IVA è stato difficilissimo”

Tra le testimonianze raccolte c’è quella di Luana Absoluta, escort di origine brasiliana residente in Italia da 18 anni, madre di tre figli, musicista e imprenditrice. Luana racconta di aver scelto di dichiarare apertamente il proprio lavoro e di aver voluto aprire una partita IVA con il nuovo codice dedicato.

Secondo il suo racconto, il percorso non sarebbe stato semplice: recatasi personalmente all’Agenzia delle Entrate di Brescia, avrebbe trovato incertezza e imbarazzo negli uffici, con difficoltà operative nell’avviare la pratica. Luana riferisce di essere riuscita a completare la procedura grazie al supporto dello sportello di Escort Advisor, piattaforma sulla quale si pubblicizza da anni.

Il nodo: riconosciute dal Fisco, non dallo Stato sociale

Il punto centrale, secondo i promotori del servizio, è tutto qui: il sex work appare oggi sempre più visibile sul piano fiscale, ma continua a restare ai margini sul fronte del riconoscimento sociale e istituzionale.

A riportare il tema al centro del dibattito pubblico è stato anche un recente caso di cronaca a Massa Carrara, dove una escort è stata sanzionata dalla Guardia di Finanza con una multa da 200 mila euro per mancata dichiarazione dei redditi. Un episodio che, secondo Escort Advisor, evidenzia il paradosso di fondo: il pagamento delle tasse viene richiesto, ma senza un quadro di diritti adeguato.

“Si pretende l’adempimento fiscale senza offrire un quadro di diritti”, osserva Ilia Comi, avvocata penalista e coordinatrice del progetto “L’Esperto Risponde”. “È una contraddizione evidente: il lavoro viene riconosciuto dal punto di vista fiscale, ma non viene sempre adeguatamente considerato da istituzioni e società”.

Lo sportello segnala inoltre che la seconda area di intervento più frequente riguarda proprio i profili penali, con richieste legate a episodi di violenza e stalking. Un elemento che, secondo i promotori, evidenzia il senso di scarsa protezione percepito da molte sex worker nel rapporto con le istituzioni.

Immigrazione e paura di esporsi

Particolarmente delicato è anche il dato legato all’immigrazione, che rappresenta il 10% delle richieste. Le domande più frequenti riguardano il rapporto tra attività lavorativa, permesso di soggiorno e posizione familiare.

Molte lavoratrici straniere, viene spiegato, temono che dichiarare la propria attività possa compromettere il rinnovo del permesso di soggiorno o avere conseguenze sui figli e sul proprio equilibrio familiare.

“C’è un forte timore di esporsi”, sottolinea Emanuele De Mitri, avvocato specializzato in diritto dell’immigrazione e consulente dello sportello. “L’informazione dedicata a queste professioniste è ancora troppo scarsa. Questo frena qualsiasi percorso di emersione”.

Lo stigma pesa anche sulla salute psicologica

Più contenuta, ma considerata significativa, è anche la quota delle richieste di supporto psicologico, attestate allo 0,7%. Il servizio, però, è stato introdotto solo da pochi mesi, e questo contribuisce a spiegare il dato numericamente più basso.

Secondo Escort Advisor, il numero non deve essere sottovalutato: lo stigma sociale resta una barriera forte, capace di incidere sull’accesso ai servizi, sulla salute mentale e più in generale sul diritto a usufruire pienamente delle tutele del Servizio sanitario nazionale.

“Paghiamo le tasse, ma non abbiamo tutele”

A sintetizzare il nodo centrale è anche la testimonianza di Diana Rizzo, escort, sposata, madre di tre figli e titolare di regolare partita IVA. Diana racconta di svolgere la sua attività in “orario d’ufficio”, con autonomia organizzativa, ma sottolinea come molte colleghe rinuncino alla regolarizzazione proprio per l’assenza di un quadro certo di diritti e protezioni.

“Serve un riconoscimento reale, più diritti, più sicurezza, più informazione”, afferma. “Altrimenti si chiede responsabilità senza garantire tutele”.

I possibili vantaggi della regolarizzazione

Sulla carta, l’introduzione del codice ATECO dedicato potrebbe offrire diversi vantaggi concreti alle sex worker:

maggiore tracciabilità e minori rischi fiscali;

accesso più semplice al credito grazie a redditi dichiarati;

contribuzione pensionistica;

accesso a tutele sociali come malattia, maternità e infortuni;

maggiore professionalizzazione del settore, con servizi fiscali, legali e strumenti di sicurezza.

Tuttavia, secondo il quadro delineato da Escort Advisor, questi benefici restano ancora in parte teorici se non accompagnati da un avanzamento legislativo e culturale.

Un primo passo, ma il percorso resta aperto

A un anno dall’introduzione del codice ATECO 96.99.92, il bilancio appare dunque chiaro: il provvedimento ha rappresentato un primo passo verso l’emersione economica del settore, ma non ha ancora prodotto un corrispondente sviluppo sul piano dei diritti e delle tutele.

Il rischio, secondo i promotori dell’iniziativa, è che il sistema resti intrappolato in un paradosso: visibile per il Fisco, ma ancora invisibile per lo Stato sociale.

A cura di Michele Solatia.