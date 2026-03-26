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Home // Manfredonia // Siponto. Abusi edilizi su suolo comunale: ordinata nuova demolizione

SIPONTO ABUSI Siponto. Abusi edilizi su suolo comunale: ordinata nuova demolizione

Interventi realizzati senza permesso tra il 2020 e il 2025: il Comune interviene su un piazzale non rimosso dopo la diffida

Manfredonia. Mobilità per 4 nuovi agenti Polizia Locale: cambia il presidente della commissione

Polizia Locale Manfredonia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nuova operazione di contrasto all’abusivismo edilizio a Manfredonia. Con un’ordinanza del Settore Urbanistica, è stata disposta la demolizione d’ufficio di opere realizzate senza autorizzazione su suolo comunale in località Siponto.

Gli accertamenti, effettuati dai Carabinieri Forestali, avevano evidenziato la realizzazione di diverse opere: un piazzale brecciato di circa mille metri quadrati, strutture prefabbricate e piccoli manufatti di servizio.

Parte degli interventi è stata rimossa spontaneamente dopo le prime diffide, ma il piazzale è rimasto in loco oltre i termini previsti.

L’area interessata è soggetta a vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici, oltre a essere di proprietà pubblica. Elementi che rendono ancora più stringente l’intervento repressivo.

Il Comune ha quindi deciso di procedere direttamente alla demolizione, con successivo recupero delle spese nei confronti del responsabile.

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