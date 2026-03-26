Nuova operazione di contrasto all’abusivismo edilizio a Manfredonia. Con un’ordinanza del Settore Urbanistica, è stata disposta la demolizione d’ufficio di opere realizzate senza autorizzazione su suolo comunale in località Siponto.
Gli accertamenti, effettuati dai Carabinieri Forestali, avevano evidenziato la realizzazione di diverse opere: un piazzale brecciato di circa mille metri quadrati, strutture prefabbricate e piccoli manufatti di servizio.
Parte degli interventi è stata rimossa spontaneamente dopo le prime diffide, ma il piazzale è rimasto in loco oltre i termini previsti.
L’area interessata è soggetta a vincoli ambientali, archeologici e paesaggistici, oltre a essere di proprietà pubblica. Elementi che rendono ancora più stringente l’intervento repressivo.
Il Comune ha quindi deciso di procedere direttamente alla demolizione, con successivo recupero delle spese nei confronti del responsabile.