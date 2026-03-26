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Home // Cronaca // Siponto. Manufatto abusivo su area vincolata: scatta la demolizione d’ufficio

SIPONTO ABUSIVISMO Siponto. Manufatto abusivo su area vincolata: scatta la demolizione d’ufficio

Dopo oltre vent’anni di procedimenti e diffide, il Comune dispone l’abbattimento di una struttura realizzata senza titolo in zona sottoposta a vincoli

pl manfredonia

IMMAGINE D'ARCHIVIO PH STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
26 Marzo 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un procedimento lungo oltre vent’anni arriva alla fase conclusiva: il Comune di Manfredonia ha disposto la demolizione d’ufficio di un manufatto abusivo realizzato in località Siponto, su un’area sottoposta a molteplici vincoli.

L’opera, una struttura prefabbricata in cemento con copertura a falde, era stata realizzata senza alcun titolo edilizio già nei primi anni Duemila. Da allora si sono susseguiti verbali, ordinanze di sospensione, diffide e persino un tentativo di sanatoria.

Tuttavia, la richiesta di condono non è stata accolta, anche perché l’immobile insiste su un’area di proprietà comunale gravata da usi civici, vincoli archeologici e prescrizioni ambientali.

Nonostante le diffide, i responsabili non hanno provveduto alla demolizione nei termini previsti. Da qui la decisione dell’amministrazione di procedere direttamente, con spese a carico degli interessati. Il provvedimento rappresenta un esempio emblematico della difficoltà di gestione dell’abusivismo edilizio, soprattutto quando si tratta di interventi risalenti nel tempo e insistenti su aree sensibili. La demolizione sarà eseguita secondo le procedure previste dalla normativa, con il coinvolgimento degli enti competenti, tra cui Soprintendenza e Autorità di Bacino.

Un segnale, sottolineano dagli uffici, di attenzione alla legalità urbanistica e alla tutela del territorio.

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