Giannini. Roma – NEL pomeriggio di mercoledì 23 aprile si è tenuto il primo incontro dei sindacati scuola con il Ministro dell’Istruzione Stefania Domenico Pantaleo, Segretario generale della FLC, ha ribadito che “la priorità è l’apertura della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro fermo ormai da più di quattro anni” ed ha sottolineato la necessità di “partire dalle emergenze della scuola e dei suoi lavoratori: sblocco degli organici, posizioni economiche ATA, appalti, retribuzione accessoria dei dirigenti scolastici, CNPI, l’annoso problema di quota 96”. Tra i temi portati all’attenzione del Ministro anche quello della stabilizzazione dei precari, un “atto dovuto”, che “deve essere accompagnato da un modello di reclutamento che lasci allo Stato il compito di stabilire i criteri di selezione del personale in un’ottica di trasparenza e rispetto della libertà di insegnamento”. Al termine della riunione è stato consegnato al Ministro un dossier su emergenze e priorità nel comparto scuola. Redazione Stato@riproduzioneriservata Scuola, Pantaleo a Giannini: rinnovare contratto nazionale lavoro ultima modifica: da

