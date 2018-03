https://upload.wikimedia.org

(ANSA) – MATERA, 26 APR – Due uomini – di 53 e 57 anni, uno residente in provincia di Foggia, l’altro a Gravina in Puglia (Bari) – sono stati denunciati dalla Polizia, a Matera, con le accuse di sostituzione di persona, falsificazione di documenti, false attestazioni a pubblico ufficiale e induzione all’errore. L’uomo residente nel Foggiano si è presentato agli esami teorici per conseguire la patente, a Matera, fingendosi un’altra persona. Voleva passare per l’uomo residente a Gravina, al quale la patente era stata revocata dopo l’azzeramento dei puntiGli agenti della Polizia stradale lo hanno smascherato. Entrambi sono stati denunciati. Patente revocata, manda amico del Foggiano all’esame ultima modifica: da

