Modena, 25 Aprile 2018 – Ci siamo quasi, il primo atto del Campionato Italiano WRC inizia a bussare alla porta di Domenico Erbetta (pilota di Manfredonia,ndr), quest’anno della partita con una Ford Fiesta R5 messa in campo dal team PR2 Sport. La stagione tricolore 2018 aprirà i battenti dalla quarantaduesima edizione del Rally Mille Miglia, in programma con partenza da Salò per i prossimi 27 e 28 Aprile.

Il portacolori di GDA Communication, forte del terzo assoluto siglato qualche settimana fa nell’uscita test al Grifo, è consapevole di aver alzato di molto l’asticella ma altrettanto stimolato dall’affrontare una sfida, sulla carta, molto dura. La classe R5, in orbita CIWRC, dalle voci di corridoio si presenterà ben nutrita, combinando giovani talenti e profondi conoscitori, della serie e della tipologia di vetture, che renderanno la vita molto difficile al sipontino. A condividere l’abitacolo della trazione integrale dell’ovale blu troveremo nuovamente Valerio Silvaggi che, da programma, alternerà le proprie presenze a Matteo Magrin. Erbetta, inoltre, vanta un conto aperto con il Mille Miglia: nella passata edizione, quando era in gara con la Peugeot 207 Super 2000, il pilota della scuderia modenese perse a tavolino una vittoria conquistata sul campo, causa una penalità di due minuti. www.rally.it Campionato Italiano WRC, Domenico Erbetta pronto per la sfida ultima modifica: da

