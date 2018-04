Immagine in allegato

Venerdì 20 aprile, l’Orchestra dell’Istituto Comprensivo Don Milani 1+ Maiorano si è esibita all’ottavo Concorso Nazionale per giovani musicisti “ERATAI” presso l’Hotel “Villa San Pietro” di San Giovanni Rotondo, collocandosi al primo posto assoluto con il punteggio di 100/100. I brani eseguiti sono stati arrangiati appositamente per l’organico dell’Orchestra e sono stati tratti dalle colonne sonore di due film: Star Wars e Pirati dei Caraibi.

I quattro docenti di strumento musicale: Prof.ssa Annunziata Lopopolo (Violino), Prof. Giovanni Cusenza (Pianoforte), Prof.ssa Anna Rita D’Ascenzo (Flauto traverso), Prof. Luigi Nardella (Chitarra), sono riusciti a far mostrare tutta l’energia esecutiva ai loro ragazzi, stupendo la giuria fin dalle prime note. La stessa giuria ha preferito chiudere il Concorso, domenica 22 aprile, facendo esibire nuovamente l’Orchestra Don Milani 1 + Maiorano alla fine della serata, dopo le esecuzioni dei vincitori delle altre categorie. L’esibizione orchestrale è stata salutata con grande calore da parte del pubblico, della giuria e degli altri partecipanti al Concorso. Il Dirigente scolastico, la Prof.ssa Maria Iaia, ha seguito i propri alunni dal primo giorno, condividendo la preparazione, la tensione, l’esecuzione delle due serate e l’immensa gioia che ne è seguita, gioia che si è immediatamente irradiata anche alle famiglie degli alunni dell’intero Istituto Comprensivo. Un altro ottimo risultato dei docenti di Strumento si è evidenziato anche nella categoria “Solisti” con la studentessa della classe di Flauto Traverso Libera Lamparella, classificatasi al primo posto con il punteggio di 98/100. (NOTA STAMPA) Concorso nazionale “Eratai”, primo posto per l’istituto Don Milani 1+ Maiorano ultima modifica: da

