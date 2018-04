Danni da fauna selvatica, Gatta “Dimezzati tempi per indennizzi”

Di:

Foggia. “Semplificare la burocrazia quando si subisce un danno ingiusto per il quale è riconosciuto un indennizzo e, soprattutto, accelerare i tempi per la effettiva erogazione delle somme. E’ questa la ratio dell’emendamento che ho presentato, assieme al collega Stea, all’articolo 8 della proposta di legge “Norme in materia di prevenzione, contenimento ed indennizzo dei danni causati alla fauna selvatica omeoterma”, approvato quest’oggi durante la seduta congiunta della II e IV Commissione Consiliare. Una modifica rilevante e di impatto notevolmente positivo per i cittadini: infatti, dai 180 giorni inizialmente previsti, abbiamo stabilito che l’indennizzo per i danni causati dalla fauna selvatica debba essere corrisposto entro 90 giorni dalla ricezione dell’istanza. Non posso che esprimere soddisfazione per l’approvazione, posto che ridurre i tempi di risposta alle richieste dei cittadini, peraltro danneggiati, rappresenta una priorità nel cammino verso la semplificazione burocratica e la buona amministrazione”.

Lo riporta in una nota il Vicepresidente del Consiglio regionale, Giandiego Gatta.