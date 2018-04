Disinquinamento SIN ex Enichem, Starace “In corso bonifica delle falde” (II)

Di:

(II – continua) Da ultimo, non per importanza, la Starace torna sul processo di disinquinamento del SIN (Sito d’Interesse Nazionale) ex EniChem. “L’azione che si sta svolgendo in questo periodo è quello della bonifica delle falde, mediante l’estrazione di acqua, la sua depurazione e, quindi, la sua remissione in falda. Vengono comunicate le analisi di routine delle acque di scarico e l’Amministrazione è continuamente in contatto, per controllare che tutto proceda in modo corretto. Il nostro sindaco – rimarca la Starace – ha sollecitato nuovamente un incontro urgente con la Syndial (l’ex EniChem, NdR), il 9 aprile scorso, intimando alla stessa di prendersi carico di tutti i danni che la presenza Enichem ha prodotto al territorio ed alla popolazione”. Al momento, non risultano pervenuti riscontri ma, conoscendo l’indole e la combattività del sindaco Riccardi, la partita non è chiusa, bensì solo iniziata.

“Sono certa che la collaborazione di tutte le forze politiche è essenziale perché si assicuri ai nostri figli la fruizione della nostra terra, nelle stesse, e magari migliori, condizioni di cui abbiamo goduto noi adulti”, chiosa l’assessora all’Ambiente, Innocenza Starace. (II – fine)

Fonte Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)