“Esclusione da selezione Capo Servizio Ingegnere”, Comune resiste in giudizio

Manfredonia, 26 aprile 2018. Attraverso una delibera di Giunta, il Comune di Manfredonia ha autorizzato il Sindaco a resistere nel giudizio promosso dall’Ing. Amoruso Antonietta, che aveva chiesto “il risarcimento dei danni economici patiti dalla ricorrente a causa dell’illegittimità ed arbitraria esclusione dalla selezione effettuata nell’anno 2010 per l’assunzione come Capo Servizio Ingegnere, fino all’effettiva data di assunzione intervenuta in data 04.07.2016, giuste sentenze del Consiglio di Stato passate in giudicato“.

