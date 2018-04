Fiore: “Non voteremo il bilancio di previsione, atto politico”

Di:

Foggia, 26 aprile 2018. Una maggioranza allargata ai “responsabili” per il Comune, com’è noto, ma il sindaco, dopo la conferenza stampa in cui ha, tra le altre cose, narrato in una brochure tutto quanto è stato fatto sinora in città, non ha voluto far mancare la disponibilità ai suoi alleati, o a quelli che potrebbero restare con lui. Il principio ispiratore è: “Si sono aggiunti altri pezzi a quello che era il gruppo vincitore del 2014, ma non abbiamo escluso nessuno”. Non solo fair play istituzionale, insomma, ma una proposta politica cui la Lega ha risposto, mentre Fdi non è si è presentato, spiegando le sue ragioni in un comunicato stampa. Presenti i capigruppo di maggioranza e i segretari di partito. Alla Lega è stato chiesto di formulare delle proposte di fine consiliatura, oltre che di continuare il percorso iniziato da eletti nel centrodestra, nel 2014 con una lista civica.

La Lega: “Molti assessori nominati dal sindaco”

L’incontro si è svolto martedì, per domani è attesa la risposta ufficiale della Lega, con una nota di stampa. La sostanza di quanto discusso, in ogni caso, e delle proposte rappresentate al sindaco, è data da Alfonso Fiore: “La nostra linea non cambia, per noi vale sempre il concetto, già più volte espresso, di azzerare la giunta salvaguardando gli eletti”, cioè gli assessori che da consiglieri comunali sono passati in giunta. Per gli altri il discorso è un po’ diverso, “su di loro si potrebbe agire, escludendo Claudio Morese, espressione di Bruno Longo e quindi della Destra, e Bove di Forza Italia, gli altri sono espressioni del sindaco”. Dunque se rimane l’azzeramento, dovrebbe anche essere presa in considerazione una modifica degli assessori che il sindaco ha nominato. Il 7 maggio, in prima convocazione, ritorna il consiglio comunale con lo snodo, l’ultimo, del bilancio di previsione. “E’ un atto politico- aggiunge Fiore- ci presenteremo in aula ma non lo voteremo, tutti gli altri atti per il bene della città, atti amministrativi, saranno votati”.

Tra gli accapi più importanti, quello che destina somme per le strade e per il verde, quasi tre milioni di euro. Fdi ha già detto con un comunicato stampa che non avrebbe partecipato alla riunione indetta dal sindaco con rappresentanti politici e istituzionali. Questa volta la sintonia fra il consigliere Mainiero e la sua segreteria provinciale è evidenziata in due comunicati stampa dal tenore identico, che dicono “no” a qualunque accordo. Quindi Fdi, dopo un durissima opposizione al sindaco che si protrae da due anni, è anche nella forma, oltre che nei fatti, ufficialmente all’opposizione.

Verile, ex fittiano: “Stiamo organizzando un nuovo partito”

Da notare che il cartello elettorale del 2014 subisce ulteriori modifiche dopo la trasformazione da civici a partiti, vedi il caso Lega, e dopo che, terminate le politiche, il partito di Fitto perde un rappresentante in consiglio comunale. L’unico fittiano nel consiglio di Foggia resta Lucio Ventura con la ‘Puglia prima di tutto’.

Raimondo Ursitti, ex coordinatore provinciale di ‘Direzione Italia’, è andato via, dopo il 4 marzo è tutto cambiato. Così Mimmo Verile, che era il coordinatore cittadino: “Alle ultime elezioni abbiamo subito delle ingiustizie, candidature promesse e non concesse, come a me e a Tarquinio. Il senatore sta organizzando un nuovo partito anche con nuovi ingressi, per 25 anni è stato in Regione, conosce molte persone in Puglia. Sono andati tutti via da Fitto, da Manfredonia Lello Castriotta, da San Severo Ciro Persiano, alle prossime elezioni cittadine certo staremo nel centrodestra ma siamo dall’altra parte rispetto a Landella”.

A cura di Paola Lucino, Foggia 26 aprile 2018