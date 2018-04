FOGGIA - PESCARA, CONTROLLI PS (PH ENZO MAIZZI)

Foggia, 26 aprile 2018. Il Questore della Provincia di Foggia, Dr. Mario della Cioppa, ha disposto nei giorni scorsi, severi provvedimenti amministrativi di DASPO nei confronti di tre soggetti foggiani, due di anni 31 e uno di anni 25. Gli stessi in occasione della partita Foggia – Pescara, del 20 gennaio 2018, hanno usato violenza e minaccia nei confronti delle Forze dell’ordine, schierate nei pressi della Stazione Ferroviaria di Foggia, al fine di rompere il cordone di sicurezza posto a protezione dell’arrivo dei tifosi ospiti, azioni compiute con volto travisato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. I DASPO inibiranno l’accesso agli Stadi per periodi di tempo compresi tra i tre e i cinque anni. Per il corrispondente periodo del divieto è stato prescritto anche l’obbligo di firma presso gli Uffici di Polizia nei giorni in cui il Foggia Calcio disputerà gli incontri. Redazione StatoQuotidiano.it Foggia – Pescara, Daspo per 3 foggiani ultima modifica: da

