Manfredonia calcio. Pagamenti a calciatori, 8 mesi di inibizione per Antonio Sdanga

Roma. Con recente provvedimento (vedi in allegato), il Tribunale Disciplinare Nazionale, Sezione Disciplinare, della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Roma, “riconosciuta la sussistenza della violazione contestata“, ha inflitto una sanzione di 8 mesi di inibizione per Antonio Sdanga, e una penalizzazione di 3 punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva 2017-2018 (campionato di serie d, girone h,ndr) per ASD SRL Manfredonia Calcio, oltre all’ammenda di € 1.700,00.

Il deferimento

La contestazione è quella di “non aver pagato ai calciatori Ludovico Palumbo la somma di euro 3.240 (prot. CAE/208 del 4.10.2017), Michele Pazienza la somma di euro 18.758 (prot. CAE/246 del 4.10.2017) e Antonio De Gennaro la somma di euro 850 (prot. CAE/209 del 4.10.2017), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione delle predette pronunce“. La SSDSRL Manfredonia Calcio (retrocessa in Eccellenza in questo campionato,ndr) era stata deferita “per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4.1 del CGS“.

Il provvedimento

