Manfredonia. Causa dopo separazione. Sarà l’ex moglie a versare un assegno mensile

Foggia/Manfredonia, 26 aprile 2018. “Assegno mensile di 150 euro per il contributo al mantenimento” dell’ex marito. E’ quanto stabilito con una sentenza del Tribunale ordinario di Foggia, pubblicata in data odierna. Con un ricorso depositato nel giugno 2012, una donna aveva chiesto la separazione personale “oltre pronunce accessorie quale addebito nonchè l’assegnazione dell’abitazione familiare, con il mobilio e l’arredo”. Contro la richiesta si era opposto un uomo, difeso dall’avvocato Michele Totaro di Manfredonia, che aveva chiesto a sua volta “la pronuncia di addebito e il riconoscimento del diritto ad un assegno di mantenimento pari a 600 euro mensili”. L’uomo, attraverso il suo legale, aveva anche chiesto di “accertarsi che la ricorrente è debitrice del resistente per 2.000 euro”. Con sentenza non definitiva del 2013, del Tribunale di Foggia, era stata pronunciata la separazione personale tra i due coniugi. In seguito al mancato raggiungimento della “relativa finalità conciliativa”, la causa è stata rinviata per la “precisazione delle conclusioni”. Dopo anni, nel corso di un’udienza svoltasi nel gennaio 2018 è emerso che “la crisi coniugale” tra le due parti appare essere stata “la causa e non l’effetto dei comportamenti descritti da entrambe le parti”: “la vera crisi del rapporto matrimoniale” è stata ritenuta infatti “una molteplicità di comportamenti di entrambi i coniugi dovuti all’intollerabilità della convivenza“. Nel corso del giudizio, è stato evidenziato che “dall’esame delle rispettive situazioni reddituali dei coniugi (..)” entrambi “hanno sempre lavorato ed hanno sempre contributo al menage familiare“. “In particolare, la ricorrente risultata essere stata percettrice negli ultimi anni di matrimonio di un reddito di circa 1.450 euro mensili oltre redditi da locazione per circa 2.000 euro, pur pagando un mutuo di circa 1.700 euro per l’acquisto di una casa di sua esclusiva proprietà (che quindi comunque ha la vocazione reddituale degli altri immobili già di sua esclusiva proprietà), mentre il resistente di un reddito complessivo di soli 1.360 euro mensili“. Da qui, il Tribunale “tenuto conto del tenore di vita goduto durante la convivenza dei coniugi nonchè dei redditi percepiti (..) alla luce della capacità patrimoniale delle parti nonchè delle loro età” ha ritenuto che “non sia stata raggiunta la prova del marito a mantenere da solo un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale ed anzi risulta necessario riconoscere un assegno, alla luce delle richiamate differenze reddituali“. Redazione StatoQuotidiano.it Manfredonia. Causa dopo separazione. Sarà l’ex moglie a versare un assegno mensile ultima modifica: da

