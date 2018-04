Manfredonia, sindaco “Mai dimenticheremo”

Di:

Manfredonia, 26 aprile 2018. “Quando mi hanno segnalato la presenza di uno striscione presso l’ex Macello a denuncia del fatto che del luogo adibito nella nostra città, durante la seconda guerra mondiale, a campo di concentramento non si conservi alcun ricordo, ho pensato che probabilmente s’ignora che il 27 gennaio del 2013 (Giorno della Memoria) in qualità di Sindaco feci apporre una targa per ricordare a tutti, e alle giovani generazioni in particolare, che anche qui, nel nostro Comune, giunse in modo tangibile la violenza fascista.

Tale repressione si concretizzò, appunto, con l’allestimento di un campo di concentramento nell’edificio dell’ex Macello che, seppur lontano dalle mostruosità che si verificarono nei campi di concentramento nazisti, era in effetti un luogo di reclusione presso cui transitarono ben 519 internati provenienti da diverse regioni italiane e dai territori dell’Istria.

Oggi come nel 2013 io sono a dire che MAI DIMENTICHEREMO e ne è testimonianza anche il recupero e restauro della sirena antiaerea che in occasione del 25 aprile è tornata a suonare nel centro della città. Questi argomenti mi toccano particolarmente, perché tra i deportati nei campi di concentramento ci fu anche mio padre, Antonio Riccardi. Sono da poco stato a visitare Auschwitz ed è stato sconvolgente trovare tracce della sua presenza lì. Mi sono venuti in mente i suoi diari, dove narra con dovizia di particolari le violenze ed i soprusi subiti dai nazisti e racconta che nonostante il freddo lui e gli altri prigionieri erano costretti ad indossare pigiami di carta d’inverno.

Pertanto, posso assicurare che il mio impegno continuerà per ricordare il passato perché forte è l’auspicio che in futuro non ci siano più tragici avvenimenti come quelli che hanno caratterizzato la seconda guerra mondiale. In programma, appena ce ne sarà la possibilità economica, anche un recupero dell’ex mattatoio per conservarne la memoria storica.”

Lo riporta su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi.