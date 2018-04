“Mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”, ok Manfredonia

Di:

P.O.R. Puglia 2014-2020– Asse IV – Azione 4.4 “Interventi per l’aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane”. Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di percorsi ciclabili e/o ciclo pedonali, pubblicato sul BURP n. 45 del 13/04/2017. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 5 del 07/03/2018 (BURP n. 38 del 15/03/2018):

Foggia, Manfredonia e San Severo tra i comuni della Provincia di Foggia i cui progetti sono stati ritenuti ammissibili alla fase negoziale in ordine di punteggio, fino al raggiungimento della dotazione finanziaria disponibile. 29 in Puglia quelli che non hanno conseguito il punteggio minimo di 50 punti previsto all’articolo 8 comma 5 dell’Avviso pubblico.

Atto in allegato

DET_11_13_4_2018