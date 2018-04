“Riconoscimento continuazione tra reati”, Cassazione boccia ricorso Giuseppe Pacilli

Di:

Roma. “Riconoscimento della continuazione tra reati (..) con riferimento a (passate,ndr) sentenze definitive di condanna, emesse dalla Corte d’Appello di Bari“: con recente provvedimento, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto da Giuseppe Pacilli, classe 1972 di Monte Sant’Angelo, contro un’ordinanza del maggio 2017 del Tribunale di Foggia, il quale in funzione di Giudice dell’Esecuzione, a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione di un precedente provvedimento, aveva rigettato l’istanza, avanzata dal citato Pacilli.

Le sentenze definitive di condanna emesse dalla Corte d’Appello di Bari fanno riferimento agli anni 2002, 2008, 2003 e 2004, nonché dalla Corte d’Assise d’Appello di Bari, nel 2008 e nel 2007.

Il ricorso

Come riportato nel provvedimento della Cassazione “L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, con cui allega il travisamento dell’oggetto della richiesta e l’illogicità della motivazione, imperniata essenzialmente sulla mancata ravvisabilità di un disegno criminoso unitario“.

“In effetti – è scritto nel provvedimento al quale si fa riferimento della Cassazione – il beneficio richiesto riguarderebbe esclusivamente gruppi di reati omogenei (estorsioni e violenza private), tipologia di reati, questa, riscontrabile tra le violazioni penali, oggetto delle sentenze della Corte d’Appello di Bari, datate (..) febbraio 2002 e (..) giugno 2010, entrambe irrevocabili. Si tratta di reati, risalenti al 1993, commessi per di più nello stesso territorio. Analoghe osservazioni potrebbero essere svolte in relazione alle sentenze emesse dalla Corte d’Appello d’Assise di Bari del (..) novembre 2007 e del (..) giugno 2008, per reati di tentata violenza privata, commessi in Manfredonia, nei mesi di agosto e dicembre del 2002, sino al marzo 2003“. “Altrettanto, secondo il ricorrente – osserva la Cassazione – sarebbe poi riscontrabile, con riferimento alle altre sentenze, emesse dalla corte d’appello barese, (nel,ndr) maggio 2003 e (..) novembre 2004“.

“L’omogeneità delle violazioni e la sistematicità delle condotte, già poste in luce dai giudici della cognizione, ai fini del riconoscimento del vincolo di continuazione interna, renderebbero evidente l’unicità del disegno criminoso, secondo una progressione criminosa, connotata, nella seconda fase, dall’appartenenza “associativa“.

”L’ampliamento a dismisura dell’oggetto del contendere aveva posto in evidenza diversità e distanze cronologiche, mentre il giudice avrebbe dovuto limitarsi a gruppi di sentenze e ai reati commessi nei periodi indicati in tali provvedimenti, così come richiesto dall’istante. Per di più, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da ulteriori vizi di legittimità, quale il difetto assoluto di motivazione, in considerazione dei riferimenti a reati, di natura diversa, con conseguente travisamento delle deduzioni del richiedente, senza, peraltro, una compiuta valutazione delle risultanze processuali, desumibili dalle sentenza di condanna, sopra citate“.

La requisitoria del Procuratore generale

”Il P.G., nella requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, richiamando l’assunto, esposto nel provvedimento impugnato, circa l’insufficienza dei dati, in vista della prospettazione di un’unicità di un disegno criminoso, necessariamente presente a monte, sin dalla prima azione”.

La Cassazione ha ritenuto “”Il ricorso infondato“, a tal fine rigettandolo. “Nel provvedimento impugnato il giudice dell’esecuzione fonda la propria decisione innanzitutto sugli orientamenti maggioritari della giurisprudenza di legittimità, secondo i quali, per l’applicazione del vincolo della continuazione, contemplato dall’art. 81 cpv, cod. pen., è necessario che i singoli reati siano previsti e preordinati a monte quali episodi attuativi di un unico programma criminoso“. “In tale ottica, non può venire in considerazione uno stile generico di vita, improntato ad attività criminose, essendo la norma ben delineata nella prima disposizione e non potendosi equiparare un preciso disegno criminoso ad un’attitudine criminale, sia pure in relazione a violazioni di natura identica o similare. In tale ottica, in giurisprudenza, è stato chiarito che non giustificano l’applicazione del vincolo della continuazione né l’omogeneità delle violazioni né la costanza nel tempo di un proposito criminoso. E’ necessaria la riprova di un’ideazione a monte, congiunta ad una volontà specifica“.

Redazione StatoQuotidiano.it