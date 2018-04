Risparmi: vantaggi di un conto di deposito e come ottenere il miglior rendimento

Di:

Gli italiani, ad oggi, preferiscono “parcheggiare” il proprio denaro all’interno dei conti di deposito: uno strumento di investimento che ha vissuto un autentico boom negli ultimi anni. Secondo i dati di settore, infatti, si parla di un comparto che al momento raccoglie circa 400 miliardi di euro: un picco che non veniva registrato dal 2010. Anche le medie sono molto elevate: in questo caso il 33% degli investitori ha scelto di vincolare nel proprio conto deposito circa 50mila euro, mentre il 26% ha optato per un investimento fra 20mila e 49mila euro. Parliamo di numeri che testimoniano la grande fiducia che gli italiani nutrono nei confronti dei conti deposito.

Cos’è un conto deposito, a cosa serve e come si apre?

Un conto deposito è uno strumento che permette di investire il proprio denaro in un fondo a lungo termine: trattasi di un vero e proprio contratto che autorizza la banca ad investire quel denaro, agendo in vece del correntista. Un conto di questo tipo deve potersi appoggiare ad un conto corrente standard: essendo uno strumento limitato, infatti, consente solo operazioni di deposito e prelievo. La somma che viene versata nel deposito può essere o meno vincolata: nel primo caso i tassi di rendimento sono più alti, ma la cifra non può essere riscattata se non dopo il periodo di vincolo. Lo scopo del conto deposito è ovviamente quello di mettere a frutto i propri risparmi, agendo sul lungo periodo e godendo di un ritorno pari al 2% circa. Come aprire un conto deposito? Bisogna rivolgersi alla propria banca, e procedere alla firma di alcuni documenti.

I vantaggi dei conti di questa tipologia

Il conto deposito, rispetto alle altre forme di investimento, presenta diversi vantaggi: intanto viene gestito da meccaniche chiare e prive di sorprese, data la linearità dell’investimento stesso. Conviene anche da un punto di vista di rendimento, visto che le percentuali di attivo sono più alte rispetto ai semplici conti. Inoltre, il conto di deposito può essere aperto senza opzione di vincolo: in tal caso si guadagnano interessi minori, ma la cifra depositata può tornare disponibile in brevissimo tempo. Un altro vantaggio è la bassissima percentuale di rischio: questa è infatti una delle forme di investimento più sicure ad oggi.

Come far fruttare al meglio un conto deposito?

In primis conviene sempre decidere la quota da versare, analizzando con attenzione i propri bisogni a breve termine: è anche il caso di procedere con versamenti di diverse tranche, per valutare la progressione, senza bloccare sin da subito l’intera somma. Quali elementi studiare, per sceglierne uno che sia adatto alle proprie esigenze? Il costo senza ombra di dubbio è la prima cosa da verificare. Negli ultimi anni hanno preso piede le banche online, una soluzione smart che offre innumerevoli vantaggi agli utenti, sia dal punto di vista pratico sia economico. Infatti, le banche telematiche, non avendo una sede fisica, hanno pochissime spese di gestione e dunque possono offrire ai loro utenti condizioni molto vantaggiose. Questo vale per i conti correnti ma anche per i conti a lungo termine: dunque istituti di credito online come CheBanca! ad esempio, permettono di avere un buon rendimento sul proprio conto deposito grazie alle bassissime voci di spesa. Un altro elemento da valutare è la possibilità di svincolare il deposito: non basta che sia presente questa opzione, dato che è necessario analizzare anche le condizioni di svincolo. È un fattore importantissimo, per evitare sgradevoli sorprese.