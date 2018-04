“The Voice of Italy”: nuova sfida per Michelangelo Falcone

Di:

Manfredonia, 26 aprile 2018. ”The Voice of Italy: dopo le quattro puntate delle “Blind Audition” e la prima dei “knock Out”, questa sera alle 21:20 su Raidue in gara nuovamente lo spezzino Michelangelo Falcone che, con merito, ha conquistato un posto nel team di Francesco Renga. Michelangelo sfiderà i suoi compagni nella fase più dura di “TVOI” in cui i coach dovranno ridurre i propri team da 12 a 3 potendo però sfruttare il pulsante dello “Steal” che permette il ripescaggio di un concorrente eliminato da un altro coach, con un meccanismo che può ripetersi più volte fino all’ultima esibizione.

Tutti i team sono stati divisi in tre quartetti. Ogni coach sceglie per ogni gruppo un solo talento che parteciperà poi alle semifinali (tre scelti dal coach + 1 con lo Steal). Un solo posto ancora da assegnare nel Team Francesco. Michelangelo dovrà quindi fronteggiare altri concorrenti agguerriti o sperare nello Steal degli altri giudici. Non ci resta che sostenerlo e fargli il nostro in bocca al lupo.

(Nota stampa)