Traslocare con animali in casa: consigli e segreti per farlo senza traumi

Di:

Ormai sono tantissime le persone che hanno fatto spazio in casa per un animale da compagnia. Se una volta si trattava del cane o del gatto, tuttavia, oggi si possono trovare gli animali più svariati: iguana, conigli, serpenti, furetti e molto altro.

Se alcuni animali sono tenuti in gabbiette, acquari o terrari chiusi e quindi nel traslocarli è sufficiente spostare il loro habitat per intero da una casa all’altra, nel caso del cane o del gatto la cosa non è così semplice. Soprattutto se si abita in una città grossa come Milano, ad esempio, è facile che passino chiusi dentro casa grande parte (se non tutta) la loro vita.

Anche in caso di terrari e acquari è bene comunque informare il personale di traslochi a cui ci si rivolge che c’è un “carico speciale”, per evitare spiacevoli disguidi e malintesi fra le parti. In alcuni casi, infatti, nei traslochi Milano prezzi e clausole possono cambiare in caso di elementi da spostare che hanno bisogno di strumenti particolari o di maggiore personale. Un acquario, ad esempio, è molto fragile e, soprattutto, incredibilmente pesante.

Traslocare con cani e gatti

Quando si tratta di cani e gatti è bene sapere che anche se amano i loro padroni, essi si legano molto anche alla loro casa. Ne conoscono gli odori, ogni angolo e ogni caratteristica. Quella casa per loro è un habitat al quale sono abituati e per questo motivo traslocare per loro può essere alquanto traumatico, soprattutto se non si prendono provvedimenti preventivi. Strapparli semplicemente da un luogo a un altro può traumatizzarli, compromettendone lo stato di salute fisico e psicologico, creandogli stress al quale non si sa bene come potrebbero reagire.

Consigli e trucchi per rendere il trasloco meno traumatico

Cane

Il cane è un animale che è molto legato al padrone, ma non per questo non è attaccato anche alla sua casa. Per questo motivo sarebbe bene “coinvolgere” l’animale nel trasloco, portandolo con sé nella nuova casa per fargliela conoscere ed esplorare un po’ in anticipo. In questo modo una volta poi arrivato nella nuova casa sarà un po’ meno spaesato e impaurito. Un consiglio valido nel caso del cane, inoltre, è quello di portare nella nuova casa le sue cose, impresse del suo odore, rimandando di almeno un mese eventuali nuovi acquisti per il cane. Si portino quindi nella nuova abitazione le sue ciotole, la cuccia, i giochi, la sua coperta preferita.

Gatto

Il gatto è un osso duro, molto più duro del cane, poiché tende a legarsi tantissimo al luogo nel quale vive. Per questo è bene sapere che in linea di massima vivrà il trasloco in modo difficile e potrebbe rispondere con azioni dispettose per scaricare la tensione. Potrebbe quindi facilmente graffiare il divano, non utilizzare la solita lettiera e comportarsi da vero teppista etc. L’unica soluzione nel caso del gatto è, tuttavia, quella di avere pazienza, dargli attenzione, fornirgli tanti tiragraffi e portare nella nuova casa tutte le sue cose, con il suo odore. Nel giro di qualche giorno esplorerà la casa, con il solito spirito curioso, e si adatterà piano, piano.