Trust e diritto successorio: quali sono i limiti in Italia?

Il Trust è un istituto giuridico di origine anglosassone che ha come finalità fondamentale quella di tutelare il patrimonio familiare o delle imprese. In termini pratici, grazie ad esso si separa il patrimonio di un soggetto affidandone la gestione ad una determinata persona, denominata il trustee, oppure ad una società chiamata trust company.

L’istituto del Trust non è disciplinato specificatamente dalle nome di diritto italiano presenti nel nostro ordinamento, ma dal 1992 con la rettifica della convenzione dell’Aja esso è stato considerato legittimo a tutti gli effetti.

I vantaggi nell’utilizzo del Trust

Il Trust serve, secondo il fiscalista di fama internazionale Denis Torri, a regolare i rapporti di natura patrimoniale tra due o più figure giuridiche.

Secondo la convenzione rettificata dal nostro ordinamento, l’Italia non è obbligata a ratificare tutte le tipologie di Trust ma solo quelle che sono provate con la forma scritta tra il soggetto che lo istituisce, cioè il disponente, ed il trustee.

Sempre secondo Denis Torri l’istituto non deve seguire delle rigide regole di un modello unico e prestabilito, ma permette ai contraenti di indicare le modalità con le quali il patrimonio vada gestito ed i relativi vincoli e dettagli.

Rispetto alla normativa vigente nel nostro Paese, le due differenze consistono nel fatto che il trasferimento dei beni avviene solo a livello di intestazione e non di proprietà e l’amministratore dei beni in Trust ha come obiettivo quello di favorire sempre il beneficiario.

Grazie al Trust, colui che cede il patrimonio può predeterminare e vincolare oltre gli aspetti gestionali anche quelli legati alla successione.

Denis Torri vede il Trust come uno strumento particolarmente adatto alle aziende di tipo familiare a cui può dare dei notevoli vantaggi. I principali tra questi sono la riservatezza, la protezione dei beni, la tutela dei minori e la successione.

La riservatezza attiene al fatto che ciò che è definito all’interno dell’istituto può rimanere riservato, la protezione dei beni attiene al fatto che i beni oggetto del Trust siano totalmente svincolati dagli eventi pregiudizievoli che possono coinvolgere i soggetti che vi sono coinvolti.

Un altro importante vantaggio riguarda il tema della successione. In tale ambito questo strumento è molto utilizzato perché consente di preservare il proprio patrimonio qualora si riscontrino delle perdite dovute ad incapacità o cattiva gestione da parte degli amministratori. Grazie al suo utilizzo si può preservare correttamente il proprio patrimonio difendendolo nell’ambito della successione o di semplice passaggio generazionale.

Torri, nel suo libro ‘Tutto lavoro e famiglia. Come affrontare con successo la gestione di un’impresa familiare’, edito con la collaborazione di altri colleghi, riunisce tutta una serie di consigli utili a tutti ed in particolare ai professionisti che fanno della consulenza ad aziende di tipo familiare il loro principale lavoro.

In definitiva il Trust è stato individuato come uno dei principali mezzi che consente di garantire la preservazione dei patrimoni aziendali. Il suo utilizzo consente di proteggere il patrimonio dagli atti di cattiva gestione della famiglia o azienda. Tali atti possono essere legati ai più disparati aspetti e non necessariamente a motivi inerenti la sfera professionale.

Pensiamo ad esempio ai casi derivanti dalle problematiche dovute all’uso di sostanze illecite oppure alla pratica dei giochi d’azzardo. Queste pratiche potrebbero mettere seriamente a repentaglio il valore del patrimonio familiare dando vita anche a tutta una serie di azioni dell’uomo che vanno aldilà del discorso del valore economico. Purtroppo, come spesso accade oggi in questi casi, si rischia di intaccare profondamente i rapporti familiari creando dei conflitti che portano a dividere anche le famiglie più forti ed unite. Il libro di Torri fornisce degli utilissimi consigli per i professionisti che permettono di affrontare nel modo corretto tutte queste situazioni.

Riuscire a garantire il patrimonio dell’azienda dalle azioni dissennate di pochi membri della stessa, è un aspetto importante che consente di evitare di ritrovarsi in situazioni di contrasto o addirittura di difficoltà economiche.

La scoperta e l’uso dello strumento del Trust, mutuato dall’ordinamento di tipo anglosassone, rappresenta un valido aiuto per evitare le problematiche di questo tipo ed aiutare a garantire la tranquillità e serenità della propria famiglia in ambito economico.

I limiti del Trust in Italia e l’uso in ambito successorio

Il Trust come affermato in precedenza è un istituto che prevede l’esistenza di più attori. Il disponente è colui che decide di istituire il Trust e gli conferisce determinati beni del suo patrimonio, siano essi materiali o immateriali. Con l’istituto giuridico si ha la separazione del patrimonio da quello del disponente e l’effettivo proprietario diviene il soggetto denominato trustee. Quest’ultimo lo amministra e ne dispone per tutto il tempo previsto dall’atto istitutivo e secondo le modalità previste per il raggiungimento dello scopo prefigurato. Da questo concetto si nota una prima differenza con l’istituto fiduciario. Con essa infatti la società che opera come fiduciaria è semplicemente un prestanome e non acquisisce la proprietà dei beni. Nel Trust i beni assumono una forma patrimoniale del tutto separata da quella del disponente e da quella de trustee stesso.

Per tale ragione risulta essere lo strumento migliore che consente di proteggere il proprio patrimonio e realizzare gli obiettivi che sono fissati nell’atto dal disponente.

Giuridicamente, al momento della stipula dell’atto, il disponente provvede ad effettuare il conferimento dei beni ed anche quello dei diritti ad esso legati. Quest’ultima parte può essere stabilita anche in un secondo momento.

L’istituto del Trust è ammissibile anche nel proprio testamento. Per queste ragione esso è l’ideale strumento utilizzato per proteggere i beni del proprio patrimonio, anche perché i beni in essi ricompresi diventano impignorabili. Nell’istituto del Trust possono essere previsti anche dei soggetti diversi che assumono la figura del cosiddetto ‘guardiano’. Ad esso possono essere attribuite delle funzioni specifiche che riguardano il controllo dell’operato del trustee, il potere di revocarlo, la possibilità di esprimere il proprio parere su ben determinate decisioni ed infine quella di impartire direttive su specifici atti dello stesso.

Una delle situazioni nelle quali il Trust viene spesso utilizzato, oltre a quella della tutela dei soggetti minori o diversamente abili, è la successione.

In questo caso il Trust viene istituito spesso per difendere il patrimonio nel passaggio tra nuove generazioni o per difenderlo dall’utilizzo improprio che possono farne soggetti che sono incapaci di amministrarlo per problemi legati alla propria vita personale (si pensi alle persone che sono dedite al gioco d’azzardo oppure quelle che utilizzano sostanze non lecite).

L’utilizzo del Trust con finalità successorie può portare ad ottenere dei vantaggi fiscali non indifferenti. Se pensiamo al disponente esso avrà il vantaggio di garantirsi il passaggio alle condizioni fiscali attuali evitando i possibili rialzi della tassazione sulla successione. I beneficiari, invece, nel momento in cui entreranno effettivamente in possesso dei beni compresi nel Trust, non dovranno pagare ulteriori imposte anche nel caso di aumento della tassazione sulle successioni.

Il limite che viene posto in questi casi è quello di valutare per bene la finalità del Trust stesso. Infatti, qualora risulti che la finalità principale sia stata quella di ottenere solo dei vantaggi fiscali, il Trust può essere revocato e considerato illegittimo. Tutto questo comporterebbe inoltre l’insorgere di sanzioni che colpirebbero i soggetti che lo hanno istituito.

Dato che l’istituto del Trust non è ancora ben regolato nel nostro ordinamento, essendo importato dalla cultura giuridica anglosassone, non si possono ancora dare sentenze di tipo definitivo. L’importante è che il suo utilizzo non riguardi finalità diverse da quello per le quali esso è stato istituito e recepito dal nostro ordinamento giuridico.