Ufficio di staff del sindaco, nota del consigliere Italo Magno

Di:

Manfredonia, 26 aprile 2018. ”Ufficio di staff del sindaco, intervento in Consiglio Comunale”: nota alle testate giornalistiche del consigliere comunale di Manfredonia Nuova, Prof. Italo Magno, relativa ad uno scambio di e-mail con l’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, nella persona della dott.ssa Maria Teresa Valente.

Con la suddetta nota inviata ai giornali il 25 aprile 2018, con destinatari tra l’altro il Presidente del Consiglio Comunale e il Sindaco di Manfredonia, e per conoscenza il Prefetto di Foggia, il Consigliere comunale Italo Magno allega “la missiva ufficiale, inoltrata dalla dott.ssa Maria Teresa Valente, dell’Ufficio di Gabinetto del Sindaco, a tutti i Consiglieri Comunali, compreso (lo stesso Magno,ndr), che avrebbe avuto, secondo lei, l’ardire di chiedere, nella seduta del Consiglio Comunale del 23 aprile 2018, “la riduzione del numero dei componenti dello staff del Sindaco”, viste le gravi dfficoltà economiche del bilancio comunale“. “A tale richiesta – scrive Magno nella citata nota – nessuno ha dato risposta, né il Sindaco, né l’assessore competente, né alcun consigliere comunale. La risposta è impropriamente venuta, guarda caso, da una collaboratrice dello staff del Sindaco. Lo scrivente desidera, altresì, ricordare alle SS.LL. che già in passato, in un importante contesto istituzionale, la dottoressa in parola ha ritenuto ancora una volta di rivolgersi al sottoscritto, non so a quale titolo, usando oltretutto termini irriguardosi, per accusarlo di usare un linguaggio seicentesco, e sostenendo che il “piccione viaggiatore”, non le e-mail, sarebbe a lui più congeniale“.

“Si chiede dunque alle SS.LL. – conclude Magno – quali provvedimenti intendano prendere a tutela della dignità del sottoscritto e della libertà dei Consiglieri Comunali, nello svolgimento del loro ruolo politico ed istituzionale“.

Questa invece la missiva (con data 24 aprile 2018) inoltrata dalla dott.ssa Maria Teresa Valente al Consigliere Prof. Italo Magno (e per conoscenza a tutti i Consiglieri comunali), allegata alla nota dello stesso referente di Manfredonia Nuova inviata ai giornali: “Al Consigliere Magno, e p.c., A tutti i Consiglieri. Gent.mo Prof. Magno, intervengo personalmente alla querelle da Lei aperta in Consiglio Comunale ed inerente l’ufficio di Staff del Sindaco poiché parte in causa. Sull’utilità dell’ufficio di Staff del primo cittadino ognuno può farsene una propria idea, ma poiché quotidianamente non c’è Assessore o Consigliere o cittadino o associazione che non s’interfacci con la sottoscritta per avere documenti o informazioni o semplicemente /aiuto/ per potersi districare nella giungla burocratica in cui siamo immersi come Ente pubblico, allora deduco che forse proprio “inutile” questo ufficio non debba essere. Giusto a titolo di cronaca, Lei ha preso fischi per fiaschi. I “184mila euro” non sono le retribuzioni dei componenti l’ufficio di Staff, ma sono in programma per eventuali incarichi di consulenza. I compensi per l’ufficio di Staff ammontano complessivamente a circa “70mila euro lordi” all’anno. Inoltre, se c’è un ufficio “(l’unico)” dove con il piano di rientro sono stati operati dei tagli, è stato proprio quello di Staff (di ben 18mila euro l’anno). S’informi prima di (dis)informare. Cordiali saluti“.

Redazione StatoQuotidiano.it