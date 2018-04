CARABINIERI VIESTE - COMANDO COMPAGNIA DI MANFREDONIA (ARCHIVIO)

Di:



Vieste. 26 aprile 2018. E’ deceduto il 25enne di Vieste, Antonio Fabbiano, raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco nella tarda serata di ieri. I fatti sono avvenuti in via Tripoli intorno alle 23. Il giovane, come emerso, era legato al clan di Marco Raduano, ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco all’addome mentre era sotto la sua abitazione a Vieste. Fabbiano era stato trasportato ieri sera a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è deceduto poche ore dopo. Secondo gli investigatori, l’agguato sarebbe avvenuto nell’ambito della sanguinosa contrapposizione tra clan rivali in corso da anni nel Viestano. Indagini in corso dei Carabinieri. Da raccolta dati, si tratta del settimo omicidio dopo la morte di Angelo Notarangelo; 2 i tentati omicidi. Un giovane scomparso nel nulla.(focus). Redazione StatoQuotidiano.it Vieste. Morto il 25enne vittima di un agguato ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.