Antolino “Soddisfazione parziale su Deliceto”

Di:

ANTOLINO (M5S): SODDISFAZIONE PARZIALE SU DELICETO, MONITORARE TUTTO IL TERRITORIO

“In qualità di consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle di Ascoli Satriano esprimo parziale soddisfazione per i provvedimenti assunti dall’Ager-Regione Puglia in merito alla sospensione dell’attività della discarica di Deliceto, successivamente all’inchiesta giornalistica di Striscia La Notizia. A tal proposito ringraziamo vivamente la consigliera regionale pentastellata, Rosa Barone, per il suo rilevantissimo impegno che ha consentito il raggiungimento di questo primo risultato” – così come afferma Potito Antolino.

“La soddisfazione è parziale perché da un lato attendiamo che il presidente della Provincia, Nicola Gatta, ci riceva come promesso telefonicamente per fare il punto della situazione; dall’altro che il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, riscontri l’interrogazione parlamentare già presentata” – continua il consigliere comunale della città dei Grifoni. “Al netto di ciò la necessità che emerge dal dibattito pubblico è quella di monitorare il territorio anche in tempi non sospetti, perché sono tante le emergenze che potrebbero avere delle ricadute sulla salute pubblica”.

“Non a caso, nelle ultime ore, ho accompagnato il deputato Giorgio Lovecchio, congiuntamente agli attivisti di CittadinanzAttiva, presso il canale “Lagrimaro” di Cerignola, dove Striscia La Notizia ha mostrato i raccapriccianti risultati delle analisi effettuate sui campioni prelevati. In questo caso, come in tutti gli altri relativi al nostro territorio, manterremo alta l’attenzione, nel tentativo di sensibilizzare l’intervento delle istituzioni preposte” – conclude il portavoce pentastellato.

Comunicato Stampa

Consigliere Comunale M5S

Ascoli Satriano

Potito Antolino