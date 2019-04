Manfredonia. L’impossibile treno tram

Di:

E’ STATO tutto un bluff. Il treno-tram Foggia-Manfredonia non si poteva fare. La tecnologia adottata non è omologata in Italia. E lo si sapeva sin dal principio. O avrebbero dovuto saperlo Ministero dei trasporti, la Rete ferroviaria italiana, e dunque a scorrere la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il comune di Manfredonia. Che hanno cominciato e rendersi conto che quel treno-tram non sarebbe mai partito quando hanno preso contatto con la realtà operativa che ha reso il progetto irrealizzabile. L’unica cosa certa e pronta è stato il finanziamento di oltre 50 milioni di euro e di oltre due milioni già spesi per realizzare una stazione di scambio che non serve a nulla. Una “stazione fantasma” è chiamata, l’imbarazzante testimonianza di un evidente sperpero di danaro pubblico e dunque di una serie di errori che si sarebbero potuti evitare, dovevano essere scongiurati.

LA CONFERMA ufficiale e netta che quel treno-tram rimarrà nel fondo dei sogni è arrivata dall’assessore regionale ai trasporti e lavori pubblici, Giovanni Giannini, il quale, intervistato da Massimo Levantaci della Gazzetta, ha chiarito: “Non credo proprio che si realizzerà più quella linea, la tecnologia individuata non è stata ancora omologata nel nostro Paese mentre viene applicata in Francia. Non credo che l’omologazione arriverà in tempi brevi. Comunque troveremo il modo per rimodulare quei 50 milioni di euro“.

UNA COCENTE delusione in specie dei manfredoniani che speravano di vedere riattivato il collegamento ferroviario con il capoluogo da anni ormai ridotto ai soli tre mesi estivi in funzione balneare. Almeno da un decennio quel progetto ammantato di fascinoso avvenire ha tenuto desta l’attenzione della gente lusingata dalla prospettiva del ritorno del treno fino sotto corso Manfredi. Il progetto prevedeva infatti ben sette fermate lungo i tre chilometri tra Siponto e Manfredonia. L’autore di quel progetto non si è evidentemente reso conto che su quel tratto il treno passa a stretto ridosso degli stabili e che pertanto non vi è spazio manco per scendere dal treno.

LE IMMANCABILI critiche e i diffusi rilievi sono stati offuscati dalle continue dichiarazioni osannanti l’iniziativa. Il sindaco Angelo Riccardi ancora nell’aprile 2015 esaltava . Un progetto al quale era agganciato il piano urbanistico del fronte mare, forse il vero fine di quella operazione che pareva alla portata con la veloce procedura per la realizzazione della stazione “Manfredonia Ovest” con funzione di scambio intermodale. L’appalto per 1.367.534,43 euro venne aggiudicato all’ati Mucafer-Rotice (poco dopo Mucafer abbandonò).

ANCHE su questo progetto piovvero numerosi e aspri i rilievi: in posizione interferente con l’attigua strada, angusta per le finalità che le si attribuivano. Ma a quanto pare era un’opera che si doveva fare. L’impianto era pronto nel giugno 2017 ma non é mai entrato in esercizio, destinato a far parte della nutrita schiera di ruderi disseminati sul territorio. Intanto sale inquietante la domanda: i 50 milioni di euro destinati a quell’opera che fine faranno?

Michele Apollonio