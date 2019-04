Manfredonia. Un “gran” finale per “Love Fest” & “Shopping in Love”

Di:

Un “gran” finale per *”Love Fest” & “Shopping in Love”* la quattro giorni di entertainment organizzata a *Manfredonia* *dall’Agenzia del Turismo in collaborazione con l’Associazione commercianti AMA.

*Domenica 28 aprile, in Piazza del Popolo*, cuore della città, arriva il *”Calciobalilla umano”* con un vero e proprio torneo all’insegna del divertimento e dell’amicizia dedicato ai più giovani. L’evento, *totalmente gratuito per i partecipanti*, vede il supporto organizzativo del *Comitato Uisp di Manfredonia e dell’Associazione “Piccoli X Sempre”.*

Così il *mitico biliardino*, tra i passatempo più amati di sempre, *si evolve nel divertentissimo calciobalilla umano, vero e proprio fenomeno ludico nazionale negli ultimi anni.* Un calciobalilla in cui i giocatori sono persone reali in un campo di dimensioni gigantesche, ovviamente rispetto a quelle di un tavolo da gioco. *Come il biliardino simulava una partita di calcio, il biliardino umano simula una partita a biliardino:* il campo è attraversato trasversalmente dalle stecche e i giocatori devono tenersi saldamente aggrappati ad esse, con l’obbligo di non staccare mai le

mani.

*Si scende in campo 6 contro 6*. Due le sessioni previste domenica a Manfredonia. La prima, a partire *dalle ore 10, è dedicata alla categoria “Junior” (2008-2009-2010-2011)*, mentre nel pomeriggio, *dalle ore 17, scenderanno in campo i “Senior” (2004-2005-2006-2007). *Gli incontri degli Juniores avranno una durata di 15 minuti, quelli dei Senior 20 minuti. Per

iscriversi ciascuna squadra dovrà avere un minimo di sei persone ed un massimo di otto. Tutti i partecipanti saranno premiati.

*Per info ed iscrizioni Pino Di Vito 3491925009 / Pasquale Nuzziello 3899882517*

*Manfredonia Turismo – Agenzia di Promozione*